Sønderjyskes træner, Glen Riddersholm, mener, at Randers er favorit inden returopgøret i Europa-playoff.

Sønderjyske var søndag det dominerende mandskab, men måtte alligevel nøjes med 1-1 på hjemmebane mod Randers FC i Superligaens Europa-playoff.

Med det uafgjorte resultat står sønderjyderne ikke med et ideelt udgangspunkt inden søndagens returopgør i Randers, der skal afgøre hvem af de to klubber, som skal komme et skridt nærmere europæisk fodbold.

- Randers er favorit nu. De har fået et meget vigtigt mål på udebane, så det nu er os, der skal ud at jagte på søndag.

- Vi har fået et dårligt udgangspunkt i forhold til at spille os videre, og vi må erkende, at vi bare ikke har kvalitet nok foran modstanderens mål, siger Sønderjyske-træner Glen Riddersholm.

Han glæder sig dog over selve præstationen, som han mener skal gentages i returopgøret.

- Vi skal have bearbejdet denne kamp, og så ser vi frem mod næste weekend, hvor vi skal levere den samme præstation.

- Der er heldigvis stadig en masse at spille for, men vi skal selvfølgelig være mere effektive, når vi tilspiller os chancer, siger Sønderjyske-træneren.

I den modsatte lejr er Randers-træner Thomas Thomasberg glad for resultatet, men ikke for holdets indsats i opgøret.

- Vi fik et resultat, som vi ikke havde fortjent. Sønderjyske var klart bedst og havde fortjent at vinde kampen.

- Det er selvfølgelig et rigtig fint udgangspunkt for os, men hvis vi ikke leverer en bedre præstation i næste kamp, så ryger vi ud, siger Thomasberg.

Randers-træneren mener, at returopgøret bliver en tæt forestilling.

- Det bliver en meget lige kamp. Vi er favoritter, så længe Sønderjyske ikke scorer, men scorer de bare et mål, så er de favoritter, siger træneren.

Opgøret i Randers sparkes i gang klokken 16 på søndag.