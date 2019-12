Sønderjyske havde problemer med at forsvare dødbolde, da holdet tabte med 1-2 til AC Horsens i Superligaen.

Sønderjyske tabte søndag eftermiddag bundgyseren i Superligaen til AC Horsens med 1-2.

Begge Horsens mål kom efter dødbolde, og mål indkasseret efter dødbolde er ved at blive en gentagende ting i det sønderjyske.

- Når man kigger på, at vi har indkasseret 17 mål på standardsituationer, så er det pinligt og dårligt, siger Sønderjyskes træner, Glen Riddersholm, som kalder indkasserede mål efter dødbolde en tendens.

Glen Riddersholm hæfter sig ved kontrasten i, at hans mandskab har indkasseret 17 mål i åbent spil.

- Det er jo helt surrealistisk at sige, at vi har indkasseret 17 mål på standardsituationer. I åbent spil har vi indkasseret 17 mål. Det er top-niveau, og det kan du ikke gøre meget bedre, siger han.

Når Glen Riddersholm kigger tilbage på den tabte udekamp mod Horsens, mener han, at hans mandskab på mange måder spillede en fornuftig kamp.

Men sønderjyderne lavede for mange fejl.

- De fejl, vi begår, er fejl, som vi bliver ved med at begå. Og det er ligegyldigt, om vi spiller 4-3-3, 4-1-4-1, 3-5-2 eller 4-4-2. Det er fuldstændig det samme mønster.

- Der ville ikke være nogen, der troede på mig, hvis jeg sagde, at vi havde trænet clearinger i denne uge. Vores clearinger var på et uhørt lavt niveau, siger han.

Ifølge cheftræneren skal vinterpausen bruges til at reflektere, fordi hans mandskab i øjeblikket "mangler en smule sund fornuft".

- Et godt eksempel på manglende sund fornuft er, at vi med halvandet minut igen valgte at lave et kort hjørnespark, når vi lige havde bragt målmanden frem.

- Det summer jo meget godt op, at man kan italesætte mange ting, men man også skal kunne gøre det, når pulsen er høj. Den disciplin mestrer vi ikke ret godt i øjeblikket, siger Glen Riddersholm.

/ritzau/