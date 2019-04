Sønderjyske tabte mandag 0-1 til AGF og er hårdt presset inden de afgørende kampe i nedrykningspulje 1.

Nedrykningsspøgelset hænger for alvor over Sønderjyske i Superligaen.

Mandag leverede klubben ellers en fin præstation hjemme mod AGF, men sønderjyderne formåede ikke score, og så tabte holdet 0-1 og hentede ingen point.

Det placerer Sønderjyske på tredjepladsen i nedrykningspulje 1 med 29 point, og holdet bliver presset hårdt af formstærke Vejle, som har 27 point på fjerdepladsen.

Fjerdepladsen skal ud i en direkte overlevelseskamp, mens tredjepladsen har to forsøg til at sikre sig en sæson mere i Superligaen.

Efter nederlaget erkendte Sønderjyske-træner Glen Riddersholm, at der snart skal hentes point.

- I kampen mod AGF ofrede vi os som hold, og vi viste grundlæggende den rette mentalitet, hvis vi skal overleve, men vi skal vise større skarphed.

- Vores indlæg mod AGF var elendige. AGF´s målmand kunne bare gå ud og gribe boldene, og vi manglede output i form af både mål og point, siger Riddersholm.

Han betoner samtidig vigtigheden af, at Sønderjyske ikke må begynde at få ondt af sig selv trods de manglende point.

- Det er meget vigtigt, at vi bevarer optimismen og ikke bliver modløse.

- Omvendt er spillerne gået ind ad den forkerte dør, hvis de er ikke er motiveret til de tre resterende kampe i nedrykningsspillet, siger Riddersholm.

For AGF betød sejren over Sønderjyske, at holdet kun har en spinkel teoretisk risiko for at komme i nedrykningsfare.

AGF-træner David Nielsen har derfor fuld fokus på at forberede klubben på de kommende playoffopgør, hvor klubben kan sikre sig en plads i kvalifikationen til Europa League.

- Nu handler det om, at vi skal sikre os førstepladsen i gruppen, så vi får de bedste betingelser i Europa-playoff-opgørene, siger David Nielsen.

Sønderjyske og AGF tørner sammen igen torsdag, når holdene mødes i Aarhus.

/ritzau/