Glen Riddersholm pointerer vigtigheden i at være modige i forhold til kampen om top-6 i Superligaen.

Sønderjyske åbnede torsdag aften forårssæsonen med en fornem 2-1-sejr ude mod de forsvarende mestre fra FC Midtjylland.

Dermed er sønderjyderne nummer fem i 3F Superligaen med fem point ned til syvendepladsen.

Med otte kampe tilbage af grundspillet har Glen Riddersholms tropper derfor også gode forudsætninger for at blive ét af de seks hold i mesterskabsspillet.

Cheftræneren peger på mod som et vigtigt element i jagten på top-6.

- Vi skal være modige, og det er også derfor, at vi har sagt, at vi skal angribe top-6, når vi har spillet os i den her position. På budgettet skal vi ligge mellem otte og ti, men vi har givet os selv et godt udgangspunkt.

- Superligaen er tæt, og når der er spillet 22 kampe, gør vi regnskabet op, men vi går efter top-6. Det mod, skal vi have, og vi er nødt til at italesætte det, siger Glen Riddersholm.

2-1-sejren over FCM grundlagde midtbanespilleren Mads Albæk med et langskudsmål, og han ser også gode muligheder for at komme med i det fine selskab.

- Internt i truppen har vi meldt ud, at vi går efter top-6. Vi er gode for tiden, og vi har været gode på udebane i denne sæson, så det er egentlig ikke så overraskende, at vi vandt den her kamp, siger Albæk.

Han fortæller, at Sønderjyske op til opgøret ikke måtte frygte mødet med de danske mestre.

- Inden kampen sagde vi til hinanden, at vores mål for den her kamp var tre point. Vi ville ikke gå ud og se, om vi kunne skrabe en 0-0'er hjem, for så kunne det ligne Midtjylland at score til sidst på en dødbold, og så ville vi sidde med en flad fornemmelse.

- Vi ville hellere give den én over nakken og så tabe med støvlerne på, hvis det var. Det udmøntede sig så i en sejr, og det er selvfølgelig fantastisk at vinde på én af de sværeste udebaner i Danmark, siger en glad Mads Albæk.

Det var sønderjydernes første udesejr mod FC Midtjylland siden 2012.

Sønderjyskes næste opgave er en hjemmekamp mod oprykkerne fra Vejle.

