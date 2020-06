Sønderjyskes Glen Riddersholm letter på hatten for Silkeborg, som leverede en stærk indsats i lørdagens kamp.

Sønderjyske sendte i den foregående runde af 3F Superligaen Silkeborg ned i 1. division, og lørdag blev det til en 1-0-sejr på hjemmebane.

Efter kampen storroser Sønderjyske-træner Glen Riddersholm dog Silkeborg og klubbens cheftræner, Kent Nielsen.

Nedrykkerne leverede en god indsats i Haderslev og var meget tæt på point, og Riddersholm har dyb respekt for, at Silkeborg kæmper videre trods nedrykningen.

- Jeg må hylde Silkeborg og ikke mindst Kent Nielsen for, at de respekterer turneringen. De mødte op med stærkt hold og spillede med fuld hammer, siger Glen Riddersholm.

- Det varmer mit hjerte, at vi har med en klub og en træner at gøre, som udviser respekt for turneringen og ikke giver noget væk. Det er høj, høj klasse og fortæller rigtig meget om det format, der er til stede dér.

Silkeborg-træner Kent Nielsen var da også ganske glad for den indstilling, han så fra sit mandskab.

- Vi viste, at vi stadig er i stand til at gøre det svært for dem, som har meget at spille for, siger Kent Nielsen.

- Det var unødvendigt, at vi tabte, for vi havde kontrol på kampen. I første halvleg var de bedst, men i anden halvleg stod vi kompakt, og Sønderjyske skabte ikke det store.

- Vi fik vist, at vi ikke er gået på sommerferie. Vi viste, at vi har mentaliteten til at få vendt ting, og vi spillede en klog anden halvleg.

Med sejren slog Sønderjyske et hul på tre point ned til nedrykningsrivalerne fra Lyngby, men Glen Riddersholm, som onsdag aften fører sit Sønderjyske-hold i kamp i pokalfinalen mod AaB i Esbjerg, bruger ikke tid på tabellen.

- Jeg holder fokus på Sønderjyske, og på at vi forbereder os på vores næste kamp. Vi kan kun påvirke vores egen præstation og egne resultater, påpeger han.

Sønderjyskes matchvinder i lørdagens sejr, indskiftede Christian Jakobsen, håber på, at hans mål kan give ham en plads i startopstillingen i pokalfinalen.

- Det var et rimelig vigtigt mål, for ethvert point tæller, og der er kæmpe forskel på et og tre point, siger Jakobsen.

- Jeg håber, at målet har forbedret mine chancer for at starte på onsdag. Jeg er frisk og har nu et mål i bagagen, så jeg er helt klar.

/ritzau/