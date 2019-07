Mart Lieder fortjener de to mål, han scorede mod Lyngby fredag aften, siger en glad Glen Riddersholm.

Med to flotte mål og et oplæg til en tredje scoring løb Mart Lieder med alle overskrifterne, da Sønderjyske fredag besejrede Lyngby 3-0 i Superligaen.

Den hollandske angriber var ellers ikke lykkes med at komme på måltavlen i sæsonens første to kampe.

Sønderjyske-træner Glen Riddersholm var fredag meget tilfreds med indsatsen fra den 29-årige angriber.

- Mart Lieder stemplede i den grad ind i årets Superliga og var helt afgjort tungen på vægtskålen. Han har fortjent at blive belønnet for det hårde arbejde, han leverer, siger Glen Riddersholm.

- Hele staben og alle spillere glæder sig på hans vegne, fordi han er en holdspiller og ikke en egoist. Han arbejder stenhårdt for sine holdkammerater.

Hollænderen selv slår også fast, at det på ingen måde var en enkeltmandspræstation.

- Vi spillede en rigtig god kamp som hold, siger Mart Lieder beskedent og fortsætter om sin egen præstation:

- Det er vigtigt som angriber at have selvtillid, og når det første mål går ind, spiller man med en meget bedre følelse og føler sig mere fri, siger Sønderjyske-angriberen.

Med sejren over Lyngby topper Sønderjyske Superligaen, inden resten af runden er afviklet, men Mart Lieder holder fødderne solidt plantet i den sønderjyske muld.

- Vi har fået en rigtig god sæsonstart og fører ligaen, men vi er langt fra i mål endnu. Vi skal være ydmyge og fortsætte, som vi har gjort indtil nu, siger hollænderen.

Efter fredagens opgør havde Lyngby-træner Christian Nielsen også rosende ord tilovers for Mart Lieder.

- Vi står over for rigtig dygtige angribere i Superligaen, og Mart Lieder er én af dem.

- Som oprykker skal vi vænne os til at stå over for så gode angribere, siger Lyngby-træneren.

Mart Lieder, der kom til Sønderjyske for et år siden, scorede syv mål i 33 Superliga-kampe i sidste sæson.

