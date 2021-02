I en kortere periode skal Sønderjyske klare sig uden sportschef, men arbejdet på at finde den rette er i gang.

Sønderjyske har ikke travlt med at finde afløseren for Hans Jørgen Haysen, der har haft sin sidste arbejdsdag som sportschef i klubben.

Superligaklubben oplyser tirsdag, at den forventer at have fundet en ny sportschef inden sommerferien.

- Vi tager den tid, der er behov for, for tingene skal gøres ordentligt. I første omgang skal vi kigge på strukturen og have udarbejdet den rette profil til afløseren.

- Derefter skal vi have fundet den rette kandidat. Jeg forventer, at vi kan præsentere vedkommende inden sommerferien.

- Og indtil da løfter vi opgaven i fællesskab, og det er jeg fuldstændig tryg ved, for vi har gode folk i klubben, der ved, hvad der skal gøres, siger Sønderjyske-direktør Klaus Rasmussen til klubbens hjemmeside.

Hans Jørgen Haysen skal være sportschef i AGF fra 1. marts. Det efterlader nu et hul hos Sønderjyske i en kortere periode.

Sønderjyske har midlertidigt overladt Haysens opgaver til bestyrelsesformand Gynther Kohls og Klaus Rasmussen, mens trænerteamet Glen Riddersholm og Niels Lodberg tager sig af det sportslige.

- Arbejdet med at finde en afløser er påbegyndt, og det er en højt prioriteret opgave, men der kommer til at gå noget tid, inden vi er klar til at præsentere en afløser. Vi kommer til at køre en periode uden sportschef.

- Men Gynther Kohls og jeg kommer til at være tæt omkring den administrative og organisatoriske del i hverdagen, mens Glen Riddersholm og Niels Lodberg og andre gode kræfter omkring holdet tager sig af det sportslige, forklarer Klaus Rasmussen.

Sønderjyske tager mandag imod Lyngby i Superligaen.

/ritzau/