Matej Delac blev dyr for AC Horsens med to store personlige fejl i nederlaget mod Sønderjyske.

Sønderjyske brød sin dårlige stime og vandt 2-0 på hjemmebane mod AC Horsens søndag eftermiddag i Superligaen.

Forud for opgøret havde Sønderjyske ikke vundet i seks superligakampe, men klubben blev godt hjulpet på vej af to store målmandsfejl fra gæsternes Matej Delac i kampens indledning.

Begge fejl resulterede i scoringer til Sønderjyske, der kampen igennem holdt Horsens fra chancer og kørte en sikker sejr hjem.

Med sejren er klubben fra Haderslev fortsat i spil til en plads i top-6 inden sidste runde af grundspillet, hvor FC Nordsjælland er modstanderen på udebane.

Sønderjyske har 28 point, mens Horsens er sidst i Superligaen med 12 point.

I Horsens-målet kom Matej Delac i fokus fra kampens start. Gæsternes kroatiske keeper sparkede efter tre minutter bolden direkte op i hovedet på Sønderjyskes Anders K. Jacobsen, hvorefter den hoppede i mål.

Sønderjyske-angriberen blev ramt så hårdt, at han måtte lade sig udskifte efter 12 minutter grundet et sløret blik.

Men inden da var den gal igen hos Delac. Han kom helt skidt ud til et langt indkast, og så scorede Marc Dal Hende til 2-0 i et tomt mål.

Usikkerheden hos Delac så Sønderjyske ud til at ville teste, for i løbet af første halvleg blev der sendt flere afslutninger af sted mod Horsens-keeperen, som dog diskede op med et par fine redninger.

I pausen skiftede Horsens en ekstra angriber ind, men gæsterne var fortsat ufarlige foran mål.

I stedet blev anden halvleg præget af mange dueller og frispark, og de mange stop i spillet blev kendetegnende for de sidste 45 minutter.

Til sidst stillede Sønderjyske sig dybt og forsvarede effektivt føringen, der aldrig var i fare.

