I en chancefattig hjemmekamp sikrede Sønderjyske sig en ny sæson i Superligaen med uafgjort mod OB.

Sønderjyske fuldendte en god fodbolduge med 1-1 hjemme lørdag mod OB.

Dermed sikrer Sønderjyske sig endnu en sæson i Superligaen. Tidligere på ugen vandt Sønderjyske pokalfinalen over AaB.

I opgøret på Sydbank Park, hvor chancerne lod vente på sig, blev Alexander Bah for hjemmeholdet og OB's Mikkel Hyllegaard de to målscorere efter pausen.

Fra kampens begyndelse var det tydeligt at se, at begge mandskaber kunne leve fint med et uafgjort resultat, der ville sikre OB førstepladsen og Sønderjyske andenpladsen i nedrykningsspillets gruppe 1.

Der manglede tempo i spillet med bolden, og intensiteten var nærmest ikke eksisterende.

Sønderjyske fik langsomt et lille overtag, og OB-spillerne haltede konstant en smule efter. Det kastede også gule kort af sig til Jens Jakob Thomasen, Ryan Johnson Laursen og Issam Jebali for voldsomme frispark.

Straks efter pausen kom de bedste chancer til begge hold, men både værternes Anders K. Jacobsen og udeholdets Moses Opondo sendte deres afslutninger et stykke forbi mål.

OB-spillerne var begyndt at få et bedre greb om kampen, men efter 77 minutter fik Alexander Bah skovlet et langt indkast i mål.

Jublen på tilskuerpladserne nåede kun akkurat at forstumme, inden den unge OB-angriber Mikkel Hyllegaard overlistede Sebastian Mielitz med en flad afslutning, hvor den tyske målmand så skidt ud.

I slutfasen var der flere gange optræk til panik i Sønderjyske-forsvaret. Men hjemmeholdet holdt stand trods flere hjørnespark til OB.

Med det uafgjorte resultat har Sønderjyske fire point ned til Lyngby og seks point op til OB inden sidste runde på onsdag.

/ritzau/