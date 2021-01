Ogenyi Onazi kom til Sønderjyske i oktober, men allerede nu er parterne gået hver til sit igen.

To minutters superligafodbold og en pokaloptræden var, hvad det blev til for den nigerianske midtbanespiller Ogenyi Onazi hos Sønderjyske.

Tirsdag meddeler klubben på sin hjemmeside, at man i fælles forståelse med Onazi har valgt at ophæve kontrakten efter blot tre måneders samarbejde.

Den 28-årige nigerianer kom til Haderslev i starten af oktober med et flot cv, der blandt andet talte 110 kampe for den italienske Serie A-klub Lazio.

Han fik en kontrakt frem til sommeren 2021.

Gennembruddet i Sønderjyske udeblev dog, og efter to meget korte indhop i november i 3F Superligaen og 75 minutters spilletid i en pokalkamp mod Skive er Onazi fortid i klubben.

- Der er ikke en finger at sætte på Onazis indsats i Sønderjyske, siger sportschef Hans Jørgensen Haysen til klubbens hjemmeside.

- Han har været professionel til tåspidserne, og han har passet godt ind i gruppen med sin dedikation, og han har også øset ud af sin erfaring til de unge spillere på holdet.

Ifølge Haysen har spilleren også selv ytret, at matchet nok ikke var det helt rigtige.

- Han kom med et efterslæb fra en skade, men han har været med i stort set alle træninger hos os, og det blev også til en startplads i Sydbank Pokalen og nogle enkelte indhop i 3F Superligaen.

- Det blev dog ikke helt, som han og vi havde håbet på, og han har selv givet udtryk for, at han måske passer bedre ind i en anden liga end 3F Superligaen, og det får han nu mulighed for at afprøve, lyder det fra Haysen.

Onazi ankom til Sønderjyske på en fri transfer.

/ritzau/