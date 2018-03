Philip Zinckernagel er med øjeblikkelig virkning blevet solgt til den norske fodboldklub Bodø/Glimt.

Haderslev. Sønderjyske må klare resten af sæsonen i Alka Superligaen uden offensivspilleren Philip Zinckernagel.

Klubben oplyser fredag i en pressemeddelelse, at den med øjeblikkelig virkning har solgt Zinckernagel til klubben Bodø/Glimt, som ligger i den bedste norske fodboldrække.

- Philip Zinckernagel har i en periode udtrykt interesse for at prøve sig af i udlandet. Nu kom muligheden, og så valgte vi at slå til.

- Han har været et både spændende og godt bekendtskab for os, hvor han også med flere gode indsatser har spillet mange kampe i lyseblåt, siger sportschef Hans Jørgen Haysen.

23-årige Zinckernagel har spillet for Sønderjyske, siden han blev hentet til Haderslev-klubben fra FC Helsingør i sommeren 2016.

Tidligere har han også også spillet for 1. divisionsklubben HB Køge.

I Norge kommer Zinckernagel til et hold, der ligger på sjettepladsen efter de to første runder.

I 2017-sæsonen rykkede klubben op i Eliteserien ved at vinde den næstbedste norske række suverænt.

Zinckernagel har fået en treårig kontrakt i Bodø/Glimt, der ser frem til at have danskeren i folden.

- Zinckernagel er en erfaren spiller. Vi mener, han har færdigheder og egenskaber, som vil passe godt ind hos os, siger Aasmund Bjørkan, der er sportslig leder, til Bodø/Glimts hjemmeside.

/ritzau/