Emil Holm scorede to gange, da Sønderjyske vandt 4-1 over Fremad Amager og spillede sig i pokalsemifinalerne.

Sønderjyske holder liv i ambitionen om at forsvare sin pokaltitel fra sidste sæson.

Torsdag spillede holdet sig i semifinalerne ved at vinde returkampen over Fremad Amager med 4-1 på hjemmebane. Dermed avancerer sønderjyderne med samlet 6-2.

Det svenske nyindkøb Emil Holm blev dobbelt målscorer for Sønderjyske med et mål på hver sin side af pausen. Holm begik dog også det straffespark, som Fremad Amager reducerede på i starten af anden halvleg.

Sønderjyskes gode udgangspunkt fra den første kvartfinale blev endnu bedre 12 minutter inde i torsdagens returkamp. Her fik Haji Wright åbnet sin målkonto i 2021, da amerikaneren modtog bolden i feltet, tog et godt træk og sparkede fladt i det korte hjørne.

11 minutter før pausen burde gæsterne have udlignet efter et kontraangreb. Til sidst havnede bolden for fødderne af Momo Fanyé Touré, men alene med keeper Nicolai Flø sparkede guineaneren langt over mål.

I stedet for en udligning udbyggede Sønderjyske føringen kort efter på et hjørnespark. Her steg Emil Holm til vejrs og scorede sit første mål for klubben. Det gav stor jubel i den sponsorlounge, hvor en karantæneramt Glen Riddersholm befandt sig.

Sønderjyskes cheftræner kunne gennem glasruden også se svenske Holm komme i fokus to gange i løbet af de første ti minutter i anden halvleg.

Først blokerede han et skud med hånden, så Fremad Amager fik straffespark. Det reducerede Markus Bay på.

Emil Holm gjorde dog skaden god igen i den anden ende, da højrebacken tog et træk på kanten af feltet og smækkede bolden i mål med venstrebenet til 3-1.

Dermed forsvandt den sidste snert af spænding i opgøret, der blev spillet under vanskelige forhold med konstant regn og en kraftig blæst.

Det mest bemærkelsesværdige i resten af kampen var, da Fremad Amager måtte sætte markspilleren Thor Lange på mål.

Gæsterne havde brugt sine fem indskiftninger, da målmand Jacob Pryts Larsen var for skadet til at spille kampens sidste kvarter.

I en uvant rolle leverede den vikarierende keeper en godkendt indsats, men han kunne ikke dykke ned til Emil Frederiksens gode afslutning med to minutter tilbage af den ordinære spilletid.

/ritzau/