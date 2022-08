Lyt til artiklen

Det var ved at gå helt galt i Sønderjylland.

Landsdelens fodbold-flagskib har været på amerikanske hænder gennem de sidste år, og klubben var en syg patient, der var ved at ånde ud - i hvert fald var pengekassen tom.

Det fortæller Der Nordschleswiger.

Det betød, at de nye danske ejere blev kastet ind i et økonomisk puslespil, hvor de første brikker skulle lægges hurtigt.

»Der var travlt, og hvis vi ikke havde løst situationen inden 1. august, ville det have været mere usikkert, om spillernes løn kunne blive betalt. Vi måtte låne tv-pengene og er glade for velviljen fra et lokalt pengeinstitut,« siger Povl Davidsen til der Nordschleswiger.

Han har sammen med Morten Kristoffer Larsen og hans familie trådt til for at genopbygge klubben, der vandt pokalturneringen i 2020, men rykkede ud af Superligaen i sidste sæson.

Nedrykningen har gjort ondt økonomisk, men året blev reddet lidt af et par gode salg i form af Haji Wright og Alexanders Bahs videresalg til Benfica.

I forbindelse med overtagelsen af Robert Platek ejerskab udtalte Davidsen de klare ambitioner for klubben.

»Vi har haft uforglemmelige oplevelser i Superligaen, pokalfinaler og i Europa, og vi har altid haft en stor tro på et fælles fodboldprojekt i Sønderjylland. Det er vigtigt, at regionen har et fodboldhold, som spiller med på øverste hylde, og det er vigtigt, at vi står sammen om det, hvis det skal lykkes, lød det fra Povl Davidsen tidligere.

Klubben er kommet godt fra land i denne sæson med to sejre ud af to mulige i 1. division samt en storsejr i pokalturneringen.