Ifølge Ekstra Bladet er flere Sønderjyske-spillere utilfredse med træner Claus Nørgaard, men det afvises nu.

Haderslev. På vegne af en samlet spillertrup bekræfter Sønderjyske-anfører Marc Pedersen og viceanfører Simon Poulsen, at der er opbakning til cheftræner Claus Nørgaard.

Det oplyser Sønderjyske mandag aften på sin hjemmeside.

Mandag beskrev Ekstra Bladet nogle konkrete episoder, som skulle have skabt splid mellem spillertruppen og cheftræneren.

Det afviser sportschef Hans Jørgen Haysen, og det er et billede, han slet ikke kan genkende.

Det indtryk fik han mandag bekræftet, da han holdt samtaler med samtlige spillere i truppen.

- Når der står den slags, er vi nødt til at tage det alvorligt, og derfor har spillerne haft mulighed for at fortælle, hvordan de oplever tingene her i klubben.

- De kan dog heller ikke genkende det billede, der bliver tegnet i avisen, og derfor har der hele vejen rundt været opbakning til cheftræneren, og det havde jeg også forventet, siger Hans Jørgen Haysen til klubbens hjemmeside.

En af episoderne, som Ekstra Bladet beskrev, var, at Marc Pedersen havde forladt en træning på grund af utilfredshed med træningen.

- Det er korrekt, at jeg er gået ind fra en træning, men det var på en dag, hvor jeg var sløj og mentalt ramt af personlige årsager, og jeg sad også over de næste to dage.

- Jeg beklagede samme dag til Claus, og så var den sag egentlig ude af verden for vores vedkommende, siger Marc Pedersen til klubbens hjemmeside.

Ekstra Bladet skrev også, at Marc Pedersen uden trænerens accept valgte at trække en ekstra mand ned i forsvarskæden i slutminutterne af en kamp mod FC Nordsjælland.

- Som anfører har jeg nogle beføjelser inden for den gameplan, der er lagt, og da FC Nordsjælland scorede til 4-1 med ti minutter tilbage, vurderede jeg, at det var bedst, at vi fik sat en prop i.

- Den beslutning har Claus og jeg også evalueret, og det er der ingen dramatik i, fastslår Marc Pedersen.

Ekstra Bladet skriver også, at stopperen Kees Luijckx er kommet med flere rasende udfald mod træneren, men den udlægning tager hollænderen afstand fra.

- Nogle få gange har jeg sagt nogle ting til både holdkammerater og træner, men det er i min verden ikke unormalt.

- Man skal forstå, at vi er fodboldspillere, og vi er sindssygt skuffede, når vi har tabt en kamp, og der er nogle frustrationer, der skal ud.

- Jeg er en emotionel spiller, og jeg siger min mening, og de ting, der har været, har vi talt ud om for længe siden, siger Kees Luijckx til klubbens hjemmeside.

Sportschef Hans Jørgen Haysen forventer nu arbejdsro frem mod fredagens superligakamp mod Vendsyssel.

- Nu var det her en anledning til at se hinanden i øjnene, og vi har fået bekræftet, at vi alle arbejder i samme retning.

- Det har været historien om en fjer, der er blevet til fem høns, og nu skal vi igen have fokus på Superligaen og den vigtige kamp, der venter på fredag, siger Hans Jørgen Haysen.

/ritzau/