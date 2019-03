33-årige Johan Absalonsen har kontraktudløb til sommer, men han taler ikke fremtid med Sønderjyske endnu.

Johan Absalonsen spillede søndag hele kampen, da Sønderjyske på hjemmebane fik 0-0 mod AC Horsens i Superligaen.

Den 33-årige midtbanespiller bar anførerbindet i opgøret, men den tidligere landsholdsspiller spiller muligvis sin sidste sæson for sønderjyderne.

Johan Absalonsen har nemlig kontraktudløb i klubben til sommer, og han har endnu ikke talt om sin fremtid med klubben.

I stedet har Absalonsen fuld fokus på at hjælpe Sønderjyske til at redde sig endnu en sæson i Superligaen.

- Der er ingen grund til, at jeg taler med klubben om en eventuel forlængelse, så længe vi befinder os i nedrykningskampen.

- Dermed har jeg heller ikke gjort mig de helt store tanker i forhold til min kontraktsituation i klubben, da jeg har fokus på, at vi skal overleve, siger Johan Absalonsen.

Sønderjyske-spilleren siger samtidig, at han ikke føler sig stresset over sin uvisse fremtid.

- Jeg er kommet en del op i alderen, så jeg føler ikke, at det haster for mig at få på plads, siger Johan Absalonsen.

Den tidligere FCK- og Brøndby-spiller melder sig derimod klar til at tale om sin fremtid, hvis Sønderjyske sikrer sig endnu en sæson i Superligaen.

- Jeg er sikker på, at jeg skal tale med Hans Jørgen Haysen (sportschef i Sønderjyske, red.), når vi endegyldigt har reddet os en sæson mere.

- Når vi er reddet om en måned eller to, er jeg forhåbentlig blevet en del klogere på min egen fremtid i Sønderjyske, siger Absalonsen.

Han har spillet 144 kampe i Superligaen for Sønderjyske, og han er i gang med sin sjette sæson i klubben.

/ritzau/