Pierre Kanstrup ser frem til onsdagens kamp mod Lyngby. Han mener, at Sønderjyske er bedre mand for mand.

Sønderjyske skal på onsdag op mod et formstærkt Lyngby-mandskab i en direkte duel mellem to hold, der i øjeblikket kæmper for at undgå nedrykning fra Superligaen.

Da de to hold senest stod over for hinanden vandt Lyngby med 1-4 i Haderslev, men Sønderjyske-anfører Pierre Kanstrup tror på en anden udgang i næste uge.

- Vi skal gøre alt andet end sidst, vi mødte dem. Jeg ved, at vi er bedre mand for mand, så vi skal ikke være bange for at tage derover, siger Kanstrup.

Forsvarsspilleren henter sin optimisme i, at Sønderjyske i midtugen slog FC Midtjylland i pokalturneringen og bookede en plads i finalen.

Søndag kaprede holdet desuden et point på udebane med 1-1 mod OB i Superligaen. Det skete i et opgør, hvor gæsterne var en mand i undertal i det meste af anden halvleg.

- Vi har brug for succesoplevelser, og det fik vi senest i pokalkampen i torsdags og igen her i dag, hvor vi var en mand nede i så lang tid i anden halvleg. Så det skal vi helt sikkert tage med, siger Kanstrup.

Sønderjyske-anføreren har stor respekt for den kommende modstander, der søndag vandt med 3-1 i Horsens. Samtidig mener Kanstrup, at Sønderjyske har rykket sig som hold.

- Vi har set, hvor ondt Lyngby kan gøre på os og stort set alle andre hold i Superligaen, når det kører for dem.

- Jeg er ret sikker på, at vi selv med den periode, vi har været inde i, er kommet stærkere ud, og det kan vi klart bruge på onsdag, siger han.

Sønderjyskes cheftræner, Glen Riddersholm, mener også, at holdet nok skal være klar til den vigtige kamp onsdag.

- Vi skal restituere, restituere og atter restituere, og så er jeg helt sikker på, at vi er der, hvor vi skal være mod Lyngby, siger cheftræneren.

Sønderjyske har blot hentet et enkelt point i de seneste fem udebanekampe i Superligaen.

/ritzau/