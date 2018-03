Det var kaotisk og forvirrende på MCH Arena, da både vindere og tabere kunne glæde sig over en 2-1-sejr til FCM.

De satsede alt – og tabte.

Men spillerne fra Sønderjyske vandt alligevel med gårsdagens 1-2-nederlag mod FC Midtjylland i Superligaens afsluttende grundspilsrunde.

Forvirret? Det var der mange, der var på MCH Arena, hvor både tabere og vindere endte med at være tilfredse – og hvor Superliga-kampen fik en afslutning, som mange havde frygtet på forhånd.

I slutminutterne stod det nemlig klart at Sønderjyske ville kunne drage fordel af at tabe kampen frem for at spille uafgjort.

Og det var lige, hvad der skete, da FCMs Gustav Wikheim i sidste minut dukkede op og sikrede hjemmeholdet de tre point – og sikrede Sønderjyske nul point og dermed den fordelagtige ottendeplads og en plads i ’den lette’ nedrykningspulje.

På Sønderjyske officielle Twitter-profil ikke kunne man i hvert fald ikke holde glæden tilbage:

’Det er aldrig dejligt at tabe. Men i dag har det været en kæmpe fordel,’ lød det blandt andet – flere af den slags tweets blev efterfølgende slettet.

Hos Sønderjyske-spillerne var glæden ikke lige så åbenbar.

»Det var lidt mærkeligt være med til. Normal vil man jo ikke sende fire mand frem til sidst, når der står 1-1 ude mod Midtjylland. Det var vi så nødt til i dag,« sagde Christian 'Greko' Jakobsen efter kampen til BT med henvisning til den spinkle chance for, at en sejr ville udløse en plads i top-6 og mesterskabsslutspillet.

Det var vel også fordi, det ikke var så dyrt at tabe?

»Vi kunne ikke bruge et point til noget. Vi skulle vinde…«

Men det gjorde ikke noget at tabe – groft sagt?

»Groft sagt kan man sige det på den måde – men altså, det var en meget mærkelig situation derinde. Vi vidste ikke, hvor vi stod – om vi kunne nå top-6. Der blev scoret alle mulige mål i de andre kampe til sidst, kan jeg forstå. Og det ved man jo ikke inde på banen. Så vi var bare nødt til at jagte det. Det var kaotisk. Og fandme mærkeligt.«

Men I endte så i den ’gode’ pulje’. Det var vel så det bedste, der kunne komme ud af det?

»Ja, det var så fint nok, når vi står her bagefter. Men vi har jo en del point ned til den play-off, som vi gerne vil undgå, så på den måde kan vi være tilfredse med det.«

Faktisk har Sønderjyske nu hele 10 point ned til de frygtede nedryknings-playoff-kamp. Med uafgjort mod FCM havde afstanden været på kun tre point med en plads i den anden pulje.

Sønderjyske-anfører Simon Poulsen understregede også efterfølgende, at det ikke var planen at tabe i de hektiske slutminutter, hvor gæsterne skabte spænding med en sen udligning.

»Ingen går på banen for at tabe en fodboldkamp, men den skulle have skuddet til sidst. Men det er klart, at når vi nu skal være med i det nedrykningsspil, så var dén pulje selvfølgelig bedre end den anden. Og det er ikke nogen tvivl om, det er sådan, det er,« sagde Simon Poulsen:

»Målsætningen er at blive etter eller toer i den pulje, og det er da også skidt, hvis vi ikke bliver det.«

I FCM-lejren ærgrede glædede man sig også over sejren, hvorved man holder trit med Brøndby i toppen, Men træner Jess Thorup havde helst været foruden den afsluttende spænding,

»Jeg har da aldrig set en kamp, hvor vi har produceret så mange chancer – og så store chancer og skulle ævre og bævre helt sidst. Det var unødvendigt. Det var lige før, at vi kunne have hentet Brøndby på målscoren, men lad nu det ligge. Vi får tre point, og det er vi sindssygt glade for. Det var fuldt fortjent,« sagde træner Jess Thorup.