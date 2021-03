Sønderjyske skal i nedrykningsspillet, men Glen Riddersholm forholder sig rolig og kigger ikke ned.

Et enkelt mål blev forskellen på himmel og helvede for Sønderjyske på grundspillets sidste dag, og målet kom aldrig trods store chancer.

Derfor tabte sønderjyderne 1-2 til FC Nordsjælland, som dermed overtog pladsen i top-6, mens Sønderjyske nu skal kæmpe for livet i Superligaen ved at deltage i nedrykningsspillet for fjerde år i træk.

Sønderjyske har inden nedrykningsspillets start otte point ned til Lyngby under stregen, hvilket cheftræner Glen Riddersholm dog ikke fokuserer så meget på.

- Vi kigger ind i et nedrykningspil, hvor der er virkelig dygtige mandskaber, så det handler om for os at få trukket luft ind i landskampspausen her og så få fokuseret på nedrykningsspillet. Vi ved som klub, hvad der skal til, for det har vi prøvet før.

- Vi kigger ikke på, at vi har otte points forspring, for hvis man hele tiden kigger sig over skulderen, så glemmer man at kigge ud af forruden, og forruden er større end bakspejlet, konstaterer Riddersholm.

Sønderjyske lå længe til at komme i top-6, men mistede pladsen på baggrund af et skidt forår.

- Vi må erkende, at vi endnu ikke er så langt, at vi skal række ud efter top-6. Det havde vi ikke regnet med før sæsonen, men som de 22 kampe er forløbet, må vi sige, at vi er skuffede over, at vi ikke er i top-6, siger Glen Riddersholm.

Mens Sønderjyske længe lå til top-6, er FC Nordsjælland kommet fra baghjul med ti point i de seneste fire kampe. Og cheftræner Flemming Pedersen roser mentaliteten hos sine unge spillere.

- Vi er mentalt stærke og har en rigtig god kultur. Nogle vil påstå, at der ikke er nogen vinderkultur, og at vi mangler vindermentalitet, men det her er jo vindermentalitet at være rolig og kunne slå til, når det virkelig gælder.

- Vi er allerbedst, jo mere pres der er på, og det er på trods af, at vi ikke engang er 21 år i gennemsnit på vores hold, siger Flemming Pedersen og tilføjer om det faktum, at FCN for tredje gang på fem år har sneget sig med i top-6 på sidste spilledag:

- Det er jo snart en tradition, nu hvor det er tredje gang, at det sker. Det er vores finaledag, i forhold til om vi når vores mål eller ej. Nu må vi sætte os et nyt mål, men det overordnede mål for sæsonen er nået nu.

FCN starter mesterskabsspillet med 29 point, hvilket er tre færre end Randers på femtepladsen.

