Superligaklubben har lejet Theofanis Mavrommatis i græske Panathinaikos frem til sommer.

Theofanis Mavrommatis er ny mand i Sønderjyske, der har lejet den græske forsvarsspiller frem til sommer i Panathinaikos.

Det skriver Sønderjyske på sin hjemmeside.

- Han er en venstrebenet forsvarsspiller, som både kan spille i venstre side af midterforsvaret og på venstre back, siger sportschef Hans Jørgen Haysen på klubbens hjemmeside.

- Han er en rigtig energisk og fremadrettet forsvarsspiller, og han kan desuden bidrage godt i det opbyggende spil i venstre side, uanset om han er stopper eller back.

23-årige Theofanis Mavrommatis har en fortid som ungdomsspiller i Panathinaikos, inden han blev rykket op på den græske klubs førstehold i 2018.

Han er desuden noteret for en håndfuld ungdomslandskampe.

- Det er en spiller, som vi i næsten en uge har prøvet at få på plads, og heldigvis er det nu lykkes, for han har et enormt potentiale.

Mavrommatis har fredag tilsluttet sig Sønderjyskes træningslejr i Tyrkiet. Klubben spiller sin første superligakamp i foråret i 16. februar mod Hobro.

/ritzau/