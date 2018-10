20-årige Alexander Bah spillede en hovedrolle, da Sønderjyske slog Vejle 3-0 hjemme fredag aften.

Haderslev. Den blot 20-årige Alexander Bah skiftede før sæsonen fra HB Køge til Sønderjyske, og han har allerede imponeret stort siden sin ankomst.

Senest kom Bah flere gange i positivt fokus, da han var en evig kilde til uro, da Sønderjyske vandt 3-0 over Vejle fredag aften.

Kantspilleren trak et tidligt rødt kort til Vejles Viljormur Davidsen, mens han i anden halvleg både kæmpede sig til et straffe og selv scorede et mål.

- Jeg var med i mange afgørende aktioner, så det var min bedste kamp i Sønderjyske-trøjen.

- Jeg vil gerne blive endnu mere afgørende, så det var dejligt, at det lykkedes mod Vejle, siger Alexander Bah.

Sønderjyske-spilleren blev først fuldtidsprofessionel fodboldspiller med sit skifte til Sønderjyske, og Bah er lykkelig for den udvikling, som klubskiftet har medført.

- Skiftet har givet mig præcis det, som jeg håbede på. Jeg føler, at Sønderjyske var det perfekte match for mig, og jeg kan vise mine kvaliteter.

- Jeg trives virkelig godt i Sønderjyske, og jeg har fået den tillid, som jeg havde håbet på, da jeg skiftede, siger den unge spiller.

Cheftræner Claus Nørgaard er selvsagt glad for at råde over Alexander Bah, og han mener, at potentialet er stort for den unge spiller.

- Alexander Bah har været en toneangivende spiller for os, siden han kom. Han er hentet ind til at gøre en forskel, og det gør han.

- Han er kun 20 år, og han har et stort potentiale. Han arbejder hårdt, og han har en god ydmyg indstilling, så han kan komme langt, siger Claus Nørgaard.

Alexander Bah har mulighed for at imponere igen, når Sønderjyske i næste runde i Superligaen møder Randers FC på udebane.

