Jublen var stor, da Sønderjyske sikrede sig en ny sæson i Superligaen med en 4-1-sejr over Vejle.

Sønderjyske vandt søndag 4-1 over Vejle, og da AC Horsens samtidig tabte 1-3 til AGF, rykkede holdet op på andenpladsen i sidste spillerunde i nedrykningspulje 1.

Sønderjyderne sikrede sig dermed en ny sæson i Superligaen, hvilket selvsagt skabte stor jubel i Sønderjyske.

- Overlevelsen er en kæmpe forløsning for både hele holdet, staben og jeg selv. Forløsningen er endda så stor, at jeg først for alvor regner med at kunne mærke den i morgen, når jeg vågner, siger træner Glen Riddersholm.

- Vi har haft kniven for struben igennem en længere periode, så det betyder vildt meget for os, at det nu er overstået.

Træneren fortæller samtidig, at holdet ellers var indstillet på at skulle spille nedrykningsplayoff.

- Nedrykningsspillet har været en kæmpe rutchebanetur. Det ene øjeblik troede vi, at vi skulle spille de frygtede nedrykningskampe, og nu står vi i stedet og kan se frem til kampe om Europa.

- Det er en speciel struktur, men nu kommer den os til gode, siger Riddersholm.

Midtbanespiller Niki Zimling var ligeledes fornøjet over, at Sønderjyske undgår drabelige nedrykningskampe, men i stedet skal møde Randers FC i første runde af Europa-playoff.

- Det er en kæmpe forløsning for os alle sammen. I stedet for at kigge ind i nogle trælse opgør, har vi nu en chance for Europa.

- Det bliver nogle rigtig fede kampe mod Randers, hvor vi skal udnytte, at vi er kommet lidt fra baghjul.

Træner Glen Riddersholm understreger ligeledes, at holdet nu vil satse på at repræsentere de danske farver i næste års Europa League.

- Vi jagter selvfølgelig Europa, og i første omgang har vi en realistisk chance for at slå Randers, selv om det er et godt hold, og de har spillet en flot sæson, siger Sønderjyske-træneren.

Kampene mod Randers spilles over to opgør. Sønderjyske starter på hjemmebane.

/ritzau/