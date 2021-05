Sønderjyske har igen sikret sig overlevelse i Superligaen, og det skaber glæde efter en svær periode.

Sønderjyske er for 14. sæson i træk at finde i Superligaen, når sæsonen starter op igen efter sommerferien.

Det står klart efter 2-0-sejren på hjemmebane over OB søndag eftermiddag.

Sønderjyske har nu 13 point ned til Lyngby under nedrykningsstregen, hvilket betyder, at cheftræner Glen Riddersholms mandskab ikke længere kan indhentes med fire spillerunder tilbage.

- Vi er selvfølgelig glade for, at vi for 14. år i streg har sikret vores Superliga-eksistens. Det er i sig selv en kæmpe bedrift, siger Sønderjyske-cheftræneren.

Foråret startede skidt for Sønderjyske, der en overgang blot hentede et enkelt point i seks runder. Senere fulgte også et formdyk med tre nederlag i træk, mens Lyngby på det tidspunkt kom buldrende bagfra.

Sønderjyske var pludselig fedtet ind i bundstriden, men Riddersholm har sammen med spillerne formået at komme ovenpå igen.

Det har på det seneste kastet tre sejre af sig på stribe, og det skyldes især en stærk defensiv.

- Vi har fundet vores udtryk igen med en god, stram organisation, hvor vi nu for tredje kamp i streg har spillet til nul, lyder det fra Riddersholm.

- Hvis jeg ikke tager fejl, er det første gang siden 2017, at vi vinder tre Superliga-kampe i streg, og det har vi altså gjort, mens mange af omgivelserne har forsøgt at snakke om de udfordringer, der har været, siger han.

Også hos forsvarsprofilen Stefan Gartenmann var glæden stor over at have klaret den svære periode, der trak tænder ud.

- Jeg synes, det var hårdt. Det er også lettelse, men vi er først og fremmest glade. Det har været en hård periode, så det er godt, at vi er ovenpå nu, fortæller han.

