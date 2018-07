Sportschef i Sønderjyske vil hente spillere fra øverste hylde. Klubben er samtidig tålmodig i jagten.

Haderslev. Da Sønderjyske fredag aften tabte med 0-1 til AaB, var det med to nyindkøb på holdet.

Både den hjemvendte Johan Absalonsen samt den hollandske angriber Mart Lieder var således at finde i startopstillingen.

Selv om Sønderjyske allerede har været aktive i transfervinduet, vil klubbens sportschef, Hans Jørgen Haysen, gerne hente yderligere forstærkninger til klubben.

- Hvis vi skal hente spillere, så skal det være spillere fra øverste hylde. Vi har visioner og lidt økonomi til det, så selvfølgelig vil vi gerne forstærke os, siger Hans Jørgen Haysen.

- Når jeg siger kvalitetsspillere, så mener jeg spillere som afgjort skal kæmpe med om en plads i startopstillingen.

Sportschefen påpeger, at Sønderjyskes trup allerede er fyldt med dygtige spillere.

- Vi har allerede en stærk trup. Når jeg kigger på de spillere, som starter inde mod AaB, og de som sidder på bænken, så synes jeg, at det er kvalitetsspillere.

Sportschefen mener dermed, at klubben bør tilmodige i jagten på spillere.

- Sønderjyske står ikke altid først i rækken, så nogle gange er vi nødt til afvente markedet en smule.

Johan Absalonsen er en af de nye spillere i Sønderjyske, og han mener, at klubben i Mart Lieder allerede har hentet en dygtig angriber.

- Mart Lieder har vist i træningskampene, at han er vanvittig skarp. Han skal lige have følelsen af mål i Superligaen, og så er jeg sikker på, at han brager igennem, siger Johan Absalonsen.

