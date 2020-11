Sønderjyske spillede mandag 1-1 hjemme mod AGF og topper fortsat Superligaen.

Sønderjyske spillede mandag 1-1 i topkampen mod AGF.

Sønderjyderne holdte dermed fast i Superligaens førsteplads, som holdet på grund af en bedre målscore overtog fredag efter Vejles nederlag til Randers.

Kampens resultat afspejlede meget godt spillet på banen, hvor de to hold spillede lige op i en aldeles jævnbyrdig affære.

Gæsterne fra AGF kunne have overtaget førstepladsen med en sejr, men den mulighed glippede altså for aarhusianerne.

Sønderjyske beholder med det ene point føringen i den tætte top med 14 point, mens AGF med 12 point kravler forbi Brøndby på fjerdepladsen.

Resultatet betyder endvidere, at Sønderjyske forstsætter en imponerende statistik på hjemmebane, hvor holdet ikke har tabt i over et år.

I en lige første halvleg uden det mest polerede fodboldspil faldt der to mål inden for bare fem minutter. Det første kom i 32. minut.

Her opfangede AGF-midtbanespilleren Bror Blume en skidt Sønderjyske-clearing på kanten af feltet, og med en kælen inderside sendte han gæsterne i front.

Den føring var dog kortvarig, da Sønderjyske kort efter blev tildelt et straffe, som angriber Anders K. Jacobsen sikkert udlignede på.

11 minutter inde i anden halvleg var kantspiller Jeppe Simonsen tæt på at bringe Sønderjyske foran, men hans forsøg gik snert forbi mål.

Herefter var det AGF, der virkede mest sultne efter sejren.

Det var dog Sønderjyske, som til sidst var tæt på at løbe med de tre point, men Marc Dal Hendes hovedstødsforsøg gik lige over mål.

/ritzau/