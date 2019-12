Pierre Kanstrup vender tilbage til Sønderjyske, hvor han spillede fra 2014 til 2017.

Superligaklubben Sønderjyske henter den tidligere anfører Pierre Kanstrup tilbage på en treårig aftale, oplyser klubben i en pressemeddelelse.

30-årige Kanstrup optrådte i efteråret for Oslo-klubben Vålerenga, hvor han havde kontraktudløb ved årsskiftet.

- Vi havde ikke umiddelbart planer om eller økonomi til at forstærke os i midterforsvaret, men så kom muligheden for Pierre Kanstrup, og når en tidligere anfører, topspiller og kulturbærer banker på døren, så åbner vi meget løsningsorienteret og hører, hvad han har på hjerte, siger sportschef Hans Jørgen Haysen.

- Han har først og fremmest givet udtryk for en stor lyst til at vende tilbage til netop Sønderjyske, og profilmæssigt passer han også godt til de udfordringer, vi står over for, forklarer sportschefen.

Nu 30-årige Kanstrup kom til klubben første gang i 2014 og gjorde det så godt, at han senere blev udnævnt til anfører for det sønderjyske mandskab.

I 2017 gik turen videre til AGF, og senest har han haft to korte ophold i henholdsvis Erzurumspor i Tyrkiet og Vålerenga i Norge.

- Der var også andre muligheder for mig, men jeg ville gerne til Sønderjyske, så jeg bad min rådgiver om at banke på hos Haysen, og interessen var heldigvis gensidig, og det er jeg meget, meget glad for, siger Pierre Kanstrup.

Klubben oplyser, at en sponsor er trådt til med en økonomisk håndsrækning, der har gjort det muligt at hente forsvarsspilleren.

Pierre Kanstrup er i alt noteret for 172 kampe og 7 scoringer i den bedste danske række.

/ritzau/