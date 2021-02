Sønderjyske henter midtbanespilleren Adama Guira på en kort kontrakt, der løber i resten af denne sæson.

Fra 2013 til 2016 spillede Adama Guira 110 kampe for Sønderjyske.

Nu skifter den 32-årige midtbanespiller tilbage til Sønderjyske, der har hentet Guira på en kort kontrakt, der løber i resten af sæsonen.

Guira var uden klub, efter at han stoppede i en asiatisk klub i oktober, og han kan derfor skrive kontrakt uden for transfervinduet.

Sønderjyske-sportschef Hans Jørgen Haysen glæder sig over tilgangen.

- Vi har set på muligheder for, hvad der er frit på markedet, og her fik vi kendskab til vores gamle kending.

- Vi er gået ind i et travlt forår, hvor der venter mange kampe i Superligaen og forhåbentligt en hel håndfuld i Sydbank Pokalen, og der vil vi gerne stå så godt rustet som muligt.

- Her har vi fået en spiller, der kan byde ind med noget andet, end det vi har i forvejen, og derfor giver det god mening at tage ham ind nu, så vi styrker truppen til de udfordringer, der venter, siger Haysen til klubbens hjemmeside.

Sønderjyske solgte Guira til franske Lens i 2016, og siden rykkede midtbanekrigeren fra Burkina Faso til AGF fra 2017 til 2019, hvor det blev til 52 kampe.

Her spillede Guira blandt andre under den daværende AGF-træner Glen Riddersholm, som i dag er cheftræner i Sønderjyske.

Det er ikke første gang, at Riddersholm henter en spiller, han allerede kender i forvejen.

Sportschef Hans Jørgen Haysen, der selv skifter til AGF fra marts, forklarer da også, at netop forhåndskendskabet til Guira er blandt årsagerne til, at Sønderjyske har slået til.

- Det har stor betydning, at han kender os, og vi kender ham. Det betyder, at han kan gå ind i klubben fra dag ét, og Sønderjyske er næsten som et andet hjem for ham.

- Han er en hårdfør og driftssikker spiller, og han spillede også to landskampe med fuld spilletid i november, så vi tror, at vi hurtigt kan gøre brug af ham, siger Haysen.

Guira starter i klubben i næste uge. Dermed kan han ikke være med i Sønderjyskes superligakamp søndag hjemme mod Vejle.

/ritzau/