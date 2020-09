Hans Jørgen Haysen ser Viktoria Plzen som et stærkere hold end Sønderjyske, men tror på en overraskelse.

Superligaklubben Sønderjyske har en kort, men svær vej til Europa Leagues gruppespil.

Pokalvinderen indtræder i turneringen torsdag aften med en udekamp mod tjekkiske Viktoria Plzen, og skulle Sønderjyske få succes her, venter endnu en udekamp i næste uge mod israelske Hapoel Beer Sheva eller skotske Motherwell.

Sportschef Hans Jørgen Haysen ærgrer sig over, at ingen europæiske hold i første omgang kommer til Haderslev. Udekampene gør nemlig vejen til gruppespillet nogle procenter sværere, men det får ingen betydning for Sønderjyskes tilgang til opgørene.

Klubben går "all-in" i jagten på et gruppespil, der kan indbringe et pænt tocifret millionbeløb.

- Uanset vejen til gruppespillet gør vi, som vi hele tiden har sagt: Vi kommer til at satse alt, hvad vi har.

- Vi skal møde et stærkt hold fra Tjekkiet, og de har erfaring med at være i europæiske gruppespil, så det bliver godt nok noget af en hurdle, vi skal over først, siger Hans Jørgen Haysen.

Kan undertippede Sønderjyske få has på Plzen, ser det til gengæld lyst ud.

- Jeg ser Viktoria Plzen som det klart bedste hold af dem, os, Hapoel og Motherwell, så hvis vi kan vinde den første kamp i Tjekkiet, så har vi isoleret set endnu større mulighed for at vinde i kamp nummer to, siger Hans Jørgen Haysen.

Det er anden gang, at Sønderjyskes fodboldhold deltager i europæisk fodbold.

I 2016 var holdet fem minutter fra en plads i turneringens gruppespil.

Til forskel fra dengang består Sønderjyskes hold nu af flere spillere, som har prøvet kræfter med enten udenlandske ligaer eller spillet europæisk fodbold for andre klubber.

Det skal sønderjyderne gøre til en fordel, siger Johan Absalonsen, der selv var med i 2016 og også har spillet europæisk fodbold for Brøndby, OB og FCK.

Modstanderne i Europa har typisk lidt mere individuel kvalitet end i Superligaen, og det stiller derfor meget højere krav til den indsats, man skal levere, hvis man vil gøre sig forhåbninger om at gå videre.

- Vi har helt sikkert et mere rutineret hold nu, end vi havde for fire år siden, og det skal vi udnytte. Rigtig mange af os ved, hvilken indsats det kræver, hvis vi skal give os selv en chance for at gå videre, siger Johan Absalonsen.

- Og så er der selvfølgelig en forskel, når vi kun spiller en enkelt kamp. Der er ikke en returkamp ugen efter, så vi skal give alt for at præstere med det samme og gribe de chancer, vi får, tilføjer han.

Opgøret ude mod Viktoria Plzen begynder torsdag klokken 18.

