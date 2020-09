Sønderjyske er blevet købt af amerikanske investorer.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Det er familien Platek anført af Robert Platek, der står bag opkøbet af Superliga-klubben. Parterne ønsker ikke at oplyse prisen. Det lyder dog, at 'salget indebærer en betydelig økonomisk konsolidering, der ikke kan undgå også at få betydning for de sportslige ambitioner'.

Den amerikanske rigmand er ikke fremmed over for fodboldverdenen. I efteråret var han med til at investere et stort millionbeløb i den engelske traditionsklub Sunderland.

»I dag er jeg en stolt bestyrelsesformand. Det sønderjyske fodboldprojekt er solgt til en amerikansk familie, der er faldet for ikke bare projektet, men også for de folk, der energisk har arbejdet for det i mange år. Jeg har over årene i spidsen for Sønderjyske mærket den lyseblå puls, og jeg kender de mange lyseblå hjerter. Jeg blev derfor stolt, da en familie fra New York henvendte sig og indledte med at udtrykke ros og stor respekt for det lyseblå projekt og for alle folkene bag,« siger bestyrelsesformand i Sønderjysk Elitesport A/S Claus Guldager:

»Vi har før oplevet, at der har været en vis interesse for vores Superliga-projekt, selv om vi ikke har haft et til salg-skilt om halsen, men denne gang kom interessen fra de rigtige, og den var meget konkret og seriøs. Det første, Robert Platek sagde efter at have udtrykt ros og respekt, var: 'What can I do for you', og det understreger, at han virkelig ønsker at favne og hjælpe.«

Sønderjyske oplyser, at Robert Plateks datter Amanda på det seneste har været på plads på Sydbank Arena og set holdet spille.

Hun siger selv, at hun og familien 'er meget begejstret' for det nye partnerskab.

»Den utrolige støtte fra hele regionen har ført til den succes, Sønderjyske har oplevet. Vi ser frem til at samarbejde med klubben og fastholde de vedvarende traditioner og samtidig begynde en ny æra med vækst. Vi er virkelig spændte på at begynde vores arbejde med Sønderjyske,« siger Amanda Platek.

Det fremgår af Sønderjyskes hjemmeside, at fodboldklubben og de nye amerikanske investorer henvendte sig for to måneder siden. I 'de seneste par måneder' har man fået et 'godt og indgående kendskab til hinanden, og det munder nu ud i en aftale om et salg af Sønderjyske Ejendomme A/S og Sønderjyske Fodbold A/S', lyder det videre.

Og handlen betyder ikke, at alt nu skal laves om i fodboldklubben, der har hjemmebane i Haderslev.

»Familien Platek har valgt os, fordi vi driver en ordentlig forretning, der er drevet af de mest engagerede mennesker og på grundlag af sunde værdier. Det er i samme ånd, projektet skal drives videre. Sønderjyske Fodbold skal også i fremtiden drives på sønderjyske værdier og med det altoverskyggende formål at profilere landsdelen og give sønderjyderne nogle fælles oplevelser,« siger bestyrelsesformand Claus Guldager om fremtiden, hvor de nye investorer altså udelukkende har smidt penge i fodbolddelen af Sønderjysk Elitesport A/S – ikke i ishockeyen og håndbolden.

Robert Platek har blandt andet skabt sin formue gennem kapitalfonden MSD, hvor han er partner. Han har gennem flere år arbejdet tæt med it-milliardæren Michael Dell, som står bag det globale it-brand Dell.

Fodboldverdenen er ikke fremmed for Robert Platek. Sammen med to af sine tætteste kollegaer i toppen af MSD, John Phelan og Glenn Fuhrman, som også er rige finansmænd, investerede han i efteråret 2019 et beløb i omegnen af 120 millioner kroner i den engelske traditionsklub Sunderland.

Det vakte opsigt blandt fans af den engelske klub. Nogle frygtede, at det var amerikanernes vej ind til at få fuld kontrol over klubben. Dette har dog ikke været tilfældet, som det ser ud nu her et år senere.

Der er dog andre fans, som gerne ser, at de hovedrige amerikanere får fuld kontrol over klubben, som i de sneste år har været i stor krise.