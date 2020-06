Sønderjyskes Glen Riddersholm spår en meget lige og hård kamp mod OB og Lyngby om overlevelse i Superligaen.

Sønderjyske risikerer ikke længere direkte nedrykning fra 3F Superligaen, efter at holdet søndag slog Silkeborg med 2-1 og dermed har 13 point ned til Silkeborg med tre runder tilbage.

Nu kan holdet i stedet rette fokus mod at sikre den direkte overlevelse, hvor Sønderjyske med søndagens sejr overhalede Lyngby på grund af en bedre målscore og har tre point op til OB i nedrykningsspillets pulje 1.

Før de resterende kampe kalder Sønderjyske-træner Glen Riddersholm kampen om de to øverste pladser og overlevelse for helt jævnbyrdig.

- Holdene over os skal føle, at vi ånder dem i nakken, og nu har vi hentet to sejre i tre kampe, hvilket er en god start, men der venter stadig tre krige, siger Riddersholm.

- Det er helt lige mellem os, men ved at hente denne sene, men fortjente sejr, har vi sendt de to hold et signal om, at vi er i live.

Sønderjyske-anfører Pierre Kanstrup har ikke så meget fokus på OB og Lyngby, men glæder sig over, at han og holdet ikke er afhængig af andre resultater.

- Det kommer til at handle om os selv, som det også har gjort indtil nu. Selv hvis Lyngby slår OB mandag, er det stadig i vores egne hænder, siger Kanstrup.

- OB er også en del af kampen, da vi kun er tre point efter dem, men vi skal tage én kamp ad gangen og holde snor i Lyngby, til når vi skal møde dem i den måske altafgørende kamp mod dem i sidste runde.

Søndagens modstander fra Silkeborg røg med nederlaget ud af Superligaen, men hverken Sønderjyske, OB eller Lyngby skal regne med at møde et umotiveret Silkeborg-hold i de sidste tre kampe.

Det understreger Silkeborg-træner Kent Nielsen.

- Der skal være en balance mellem, at vi fortsat skal jagte resultater, men måske også kigge på nogle af de spillere, som ikke har fået så meget spilletid.

- Vi har en professionel stolthed, som siger, at vi skal spille denne sæson til ende og respektere turneringen. Vi skal slutte ordentligt af, så vi kan tage noget positivt med os ind i næste sæson, siger Nielsen.

