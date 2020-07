Både økonomisk og sportsligt ærgrer Sønderjyske sig over, at klubben tages ud af Superligaens Europa-playoff.

Selv om Sønderjyske blev nummer to i nedrykningsspillets pulje 1, afsluttede sønderjyderne onsdag aften sæsonen med 1-1 ude mod Lyngby.

Sidste uges finalesejr i Sydbank Pokalen gør nemlig, at Sønderjyske bliver trukket ud af Superligaens Europa-playoff, da klubben allerede via pokalsejren er sikret en billet til den europæiske kvalifikation i næste sæson.

Det medfører, at Sønderjyske ikke får mulighed for at ende på syvendepladsen, men i stedet bliver tildelt tiendepladsen, og således går klubben potentielt glip af store indtægter i form af blandt andet tv-penge.

Sønderjyske-sportschef Hans Jørgen Haysen vurderer, at der er tale om et millionbeløb, som klubben risikerer at gå glip af, og han ærgrer sig over, at scenariet er opstået.

- Vi synes, der skulle være blevet kigget på det, ligesom der er blevet kigget på så meget andet de seneste måneder, hvor de har været force majeure med coronakrisen.

- Vi er ærgerlige over det, og det er specielt økonomisk. Vi tæller mønterne for tiden, og der er ikke alt for mange af dem i kassen på grund af coronakrisen, siger Haysen.

- Det ville have betydet enormt meget, hvis vi kunne have spillet med om nogle højere placeringer og dermed tjent flere penge og kunne give vores sponsorer mere profilering i forhold til at spille kampe, siger han.

Det er dog ikke kun økonomisk, at Sønderjyske er kede af situationen, fortæller cheftræner Glen Riddersholm

- På et sportsligt niveau er jeg ærgerlig over det, for jeg kunne godt bruge tiden med holdet på træningsbanen. Vi kunne også have brugt pokaltriumfen til at skabe endnu større hype.

- Jeg ville gerne have spillet flere kampe, men sådan skulle det ikke være, og det er en præmis, som vi er blevet opmærksomme på, og som ingen kunne have gennemskuet.

- Vi er ærgerlige over det, men vi er også nødt til at være solidariske, hvilket er det allervigtigste, siger Riddersholm.

Normalt ville kamprogrammet i Superligaen være strikket sammen, så ovenstående scenarie ikke kan opstå, men coronakrisen har som bekendt ændret på mange planer og altså gjort det muligt.

Sønderjyske slog i pokalfinalen AaB med 2-0 og vandt dermed den første titel i klubbens historie.

/ritzau/