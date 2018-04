Sønderjyskes angriber Mads Hvilsom blev for anden kamp i streg matchvinder, da holdet lørdag slog Lyngby 1-0.

Haderslev. For anden kamp i streg i Alka Superligaen vandt Sønderjyske 1-0 og for anden kamp i streg var det holdets angriber Mads Hvilsom, der sendte holdet på sejrskurs.

Sønderjyske vandt nemlig lørdag eftermiddag 1-0 over Lyngby på hjemmebanen i Haderslev.

Med sejren er sønderjyderne sikret endnu en sæson i Alka Superligaen og ligger desuden på en foreløbig førsteplads i nedrykningsspillets pulje 2 med to point ned til OB.

Overlevelsen betyder også, at Sønderjyske skal ud og spille playoffkampe om en plads i Europa. Det er noget, lørdagens målscorer, Mads Hvilsom, ser meget frem til.

- Der er selvfølgelig fokus frem mod Europa nu, siger Mads Hvilsom.

- Det er dejligt, at overlevelsen er sikret, og det kunne være rigtig fedt at få nogle europæiske kampe i efteråret.

Selv om holdet har sikret sig overlevelse, mener Hvilsom ikke, at holdet kan begynde at læne sig tilbage frem mod playoffkampene.

- Der ligger nogle virkelig spændende kampe forude, hvis vi holder fast i det, vi har gang i lige nu, siger Hvilsom.

Efter nogle turbulente uger for både Sønderjyske og Mads Hvilsom, var det også vigtigt, at han scorede lørdag, og sønderjyderne sikrede overlevelse.

- Personligt var resultatet en kæmpe forløsning. Holdet og jeg har været igennem nogle hårde uger, siger Hvilsom.

- Vi er glade for, at vi kan tale på banen.

Også for Sønderjyskes cheftræner, Claus Nørgaard, er Europa et mål.

- Vores primære fokus er vores næste kamp mod Lyngby, siger Claus Nørgaard.

- Ved at vinde over Lyngby kan vi gøre chancerne større for det overordnede mål om at sikre en plads i Europa.

Sønderjyskes udekamp i Lyngby spilles på torsdag.

/ritzau/