Sønderjyske har ikke fokus på pokalfinalen, fordi holdet står midt i en nedrykningsstrid, fortæller anfører.

Sønderjyske skal 1. juli spille klubbens første pokalfinale, men selv om der er mulighed for at vinde et trofæ, skænker spillerne ikke finalen en tanke.

Sønderjyske er nemlig også midt i en svær nedrykningskamp, og derfor er holdets fokus på at overleve i 3F Superligaen, fortæller anfører Johan Absalonsen.

- Jeg tror ikke, der er nogen, der har tænkt på pokalfinalen siden i torsdags. Pokalfinalen er flødeskum, men Superligaen er vores levebrød. Det er der, vi tjener til dagen og vejen, så der er ingen grund til at fokusere på flødeskummet.

- Vi skal have et Superliga-hold næste sæson, og det er folk fuldt ud klar over, siger Absalonsen.

Heller ikke hos cheftræner Glen Riddersholm fylder pokalfinalen noget. Klubben har trods 1-0-sejren over Lyngby, der lukkede hullet til netop Lyngby på andenpladsen i gruppen, stadig kniven for struben i Superligaen.

Sønderjyske ligger i Superligaens nedrykningspulje 1, hvor holdet lige nu ligger på tredjepladsen. Ender Sønderjyske på tredjepladsen, skal holdet spille to playoff-kampe om at undgå nedrykning.

Glen Riddersholm mener ikke, at pokalfinalen kan fjerne fokus fra de vigtige Superliga-kampe om at undgå nedrykning.

- Når finalen bliver fløjet i gang, har vi fokus på det. Lige nu har vi fokus på kampen mod OB på torsdag. Det er det eneste fokus, vi har. Indtil da skænker vi ikke pokalfinalen et eneste gram opmærksomhed.

- Jeg vil selvfølgelig gerne vinde et trofæ, men det trofæ ligger så langt ude i horisonten nu, siger han.

