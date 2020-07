Han var badet i alkohol - sådan bogstaveligt talt.

Men midt i rusen over endnu en pokaltitel til det private pokalskab og glæden ved at skulle forsøge at spille Sønderjyske i Europa, manede Johan Absalonsen til besindighed.

»Lige nu er det med at finde balancegangen. Lige nu skal vi ikke tænke på lørdag. Men vi skal heller ikke ud at drikke 20-30 øl pr. mand og ligge og brække os i morgen tidlig. Det er ikke det, der er meningen. Vi har en dødskamp på lørdag igen. Der skal vi stå knivskarpt. Så vi skal nyde det, men også lige have hjernen med os hele vejen,« siger Absalonsen.

Er der stadig krudt i benene til at danse lidt i aften?

»Det er ikke meget. Men man kan selvfølgelig altid lige finde de sidste procenter. Jeg skal nok finde nogle moves,« lyder det fra Absalonsen, som ikke havde nattens planer helt klar:

»Jeg ved ikke 100 procent, hvad der sker. Vi kører i hvert fald tilbage til Haderslev, og så tænker jeg, at vi skal fejres lidt nede på hjemstavnen.«

Sønderjyske-anføreren er blevet 34 år og har nu to mesterskaber og to pokaltitler at se tilbage på. Og han er også realistisk nok til at vide, at dette års pokaltriumf muligvis ikke følges op af nyt metal næste år.

»Det kunne godt blive den sidste… medmindre vi vinder Europa League næste år. Det er også en mulighed,« siger Absalonsen med et stort smil, der understregede ironien.

Han var glad, taknemmelig og meget stolt over at få lov at vinde en pokaltitel mere. Og så med den femte Superliga-klub, han har spillet for. En klub, der har vundet hans hjerte.

»Sønderjyske er efter så mange år blevet min klub. Det vil også være min klub, efter jeg stopper karrieren.«

Der er ellers nok at tage af?

»Jeg har nok at tage af, men jeg må også sige, at det er her, jeg har været i længst tid af de klubber, jeg har været i. Vi har en dyb gensidig tillid til hinanden. Jeg er virkelig bare taknemmelig over at få lov at stå og løfte den pokal,« siger Sønderjyske-anføreren.