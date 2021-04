Cheftræner Glen Riddersholm har selv kaldt Sønderjyske for et hold i krise, men det er slut nu, siger han.

Sønderjyskes cheftræner, Glen Riddersholm, vil formentlig gerne skrive under på, at tingene kan vende hurtigt i fodboldens verden.

For blot to uger siden erklærede Riddersholm, at Sønderjyske var inde i en pointmæssig og mental krise, efter at klubben havde smidt en 2-0-føring mod AC Horsens og kun hentet fire point i ni superligakampe.

Siden har Sønderjyske spillet sig i pokalfinalen, mens det er blevet til syv point i de sidste tre kampe i Superligaen.

Søndag blev det til en 1-0-sejr hjemme over Vejle, hvor Sønderjyske leverede endnu en stærk defensiv præstation.

Klubben befinder sig derfor ikke længere i en krisetilstand, mener Riddersholm.

- Vi kan understrege, at vi er ude af den pointmæssige krise. Den mentale krise kan vi også godt sige, vi er ude af.

- Det beviser den moral, vi viste i pokalkampen på udebane mod FC Midtjylland og ikke mindst med ti mand mod OB.

- Vi har den kultur i klubben, som der skal til, når det ser mest sort ud, siger cheftræneren.

Sønderjyskes Anders K. Jacobsen bakker sin cheftræner op i, at Sønderjyske kan lægge den dårlige periode bag sig, men han fremhæver, at det mest var en pointmæssig krise.

- Det mentale del, synes jeg ikke, har spillet den helt store rolle. Vi var bevidste om, at vi lukkede for nemme mål ind på daværende tidspunkt og ikke spillede godt nok i alle 90 minutter.

- Det pynter gevaldigt på tingene kun at lukke to mål ind i fire kampe, for så behøver vi ikke score så mange mål. Det er hovedårsagen til, at vi er kommet et godt stykke.

- Vi har hele tiden haft troen på os selv, og at vi havde, hvad der skulle til for at vende det. Det er nemt at sige på bagkant, men det har virkelig været fornemmelsen i gruppen, at det nok skulle vende, siger Jacobsen.

Med sejren over Vejle spillede Sønderjyske sig ti point foran Lyngby under nedrykningsstregen inden nordsjællændernes kamp mod OB senere søndag.

Sønderjyske sætter imidlertid alt ind på at sikre overlevelse i stedet for at fokusere på flydende fodboldspil.

- Lige nu er det næsten ligegyldigt, hvordan spillet ser ud, så selvfølgelig kan vi gå på kompromis.

- Vi skal have de nødvendige point. Resultaterne er det vigtigste, siger Anders K. Jacobsen.

