Sønderjyskes sportschef, Hans Jørgen Haysen, er klar til at sælge Kees Luijckx, hvis buddet er det rette.

Sønderjyskes forsvarsspiller Kees Luijckx er endnu ikke startet inde i denne sæson, og det kan godt ende med et skifte væk fra klubben for hollænderen.

Sønderjyskes sportschef, Hans Jørgen Haysen, åbner nemlig for et salg af den 33-årige stopper.

- Vi holder alle døre åbne. Alle kender hans kvaliteter, og det gør andre nok også. Lige nu spiller han ikke, og det vil han gerne med den alder, han har, siger sportschefen.

Lige nu er der dog ingen bejlere, fortæller Haysen, men hvis den rigtige mulighed dukker op, kan et skifte hurtigt blive en realitet.

- Får vi et bud, er vi også åbne over for, om det er det rigtige for ham og for os, siger Hans Jørgen Haysen.

- Vi er rigtig glade for ham, så det er også vigtigt for os, at det rette bud kommer, hvis han skal væk.

I udgangspunktet bliver den hollandske forsvarsspiller dog ikke solgt til en rivaliserende klub.

- Det er ikke vores udgangspunkt, at vi skal sælge ham til en dansk klub. Men jeg lytter til ham, og han lytter til mig, og det er det afgørende, siger Haysen.

Indtil videre kan Kees Luijckx ikke se frem til spilletid, fortæller Sønderjyskes cheftræner, Glen Riddersholm.

- Han starter ikke, fordi jeg vælger nogle andre spillere, som gør det bedre lige nu, siger Glen Riddersholm.

I mandagens 0-0-kamp mod AGF stillede Riddersholm op med tre centrale forsvarsspillere. Her havde han valgt Patrick Banggaard, Eggert Jonsson og Stefan Gartenmann, mens Luijckx så opgøret fra bænken.

/ritzau/