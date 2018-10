Selv om søndagen holder fodboldens købmænd og agenter ikke fri. Real Madrid vil hente Sterling, Chelsea vil beholde Hazard og City vil have britisk forsvarsspiller. Det er rygtetid!

Chelsea vil gøre Eden Hazard til Premier Leagues højest betalte spiller. London-klubben er klar til at tilbyde belgieren en ugeløn på næsten tre millioner kroner. (Express)

Den saudiarabiske kronprins Mohammed bin Salman håber at mødes med Manchester Uniteds ejere, Glazer-familien, i næste uge for at præsentere sit bud på klubben på 39 milliarder kroner. (Mirror)

Manchester City vil ikke ændre deres standpunkt i kontraktforhandlingerne med Raheem Sterling, på trods af frygten for, at den engelske stjerne kan forlade klubben til sommer. (Mirror)

Real Madrid klar til at lægge et bud på Sterling allerede i januar. (Express)

Manchester City overvejer at byde 340 millioner kroner for Bournemouth-profilen Nathan Aké. Forsvarsspilleren er en eftertragtet herre og er også sat i forbindelse med Manchester United og Tottenham. (Sun)

Tottenham sættes også overraskende i forbindelse med Blackburns Bradley Dack. (Express)

Manchester United-boss José Mourinho vil hente Fiorentina-stjernen Nikola Milenkovic til klubben. Forsvarsspilleren er værdisat til 340 millioner kroner og er også genstand for interesse fra klubber som Chelsea, Arsenal og Juventus. (Star)

Arsenal vil gerne låne Barcelonas unge brasilianske wing, Malcom, til januar. (Star)

Cagliaris italienske midtbanetalent Nicoló Barella vil ikke skifte klub for penge, men kun på grund af ambitioner. Arsenal og Liverpool er interesserede. (Calciomercato)

Der kommer måske nye spillere til Tottenham i januar. Manager Mauricio Pochettino siger, at klubben vil forsøge at låne sig til nye ansigter i truppen. (Enfield Independent).

Kilde: BBC.

Denne artikel er leveret af ronaldo.com.