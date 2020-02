Pelé er deprimeret.

Sådan siger legendens søn, Edinho, i et interview med brasilianske TV Globo. Her forklarer han, at det ikke går godt for den, der anses for en af historiens bedste fodboldspillere.

»Problemet med at bevæge sig har igangsat en form for depression. Prøv at forestil jer, han er 'Kongen', han har altid været stor af statur, og i dag kan han ikke gå ordentligt. Han lever tilbagetrukket fra verden,« siger Edinho om sin far, der har fået en ny hofte og blev kaldt for 'Kongen'.

Pelé fylder 80 år til oktober, men den brasilianske verdensstjerne er så hårdt ramt på sin hofte, at han ikke kan bevæge sig på egen hånd.

Pelé og Kylian Mbappé til et sponsorarrangement i Paris i april 2019. Foto: FRANCK FIFE Vis mere Pelé og Kylian Mbappé til et sponsorarrangement i Paris i april 2019. Foto: FRANCK FIFE

De sidste mange gange, han har vist sig offentligt, har det således været i rullestol, da han ikke fik genoptrænet ordentligt i kølvandet på hofteoperationen.

Det gør opritig ondt på Pelé, der er den eneste spiller i historien, der har vundet VM tre gange (1958, 1962 og 1970).

»Han er flov, han vil ikke gå ud, blive set eller gøre noget som helst, som involverer at forlade huset,« forklarer Edinho.

Pelé nåede at spille 92 kampe for Brasilien, hvor han scorede 77 mål.