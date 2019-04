Verdens bedste fodboldspiller (nogensinde?), Lionel Messi, er en trofast type. Meget trofast endda.

Siden han var 13 år har han eksempelvis spillet i en klub og kun en klub: FC Barcelona.Og så er han derudover gift med sin barndomskæreste, Antonella Roccuzzo, som han mødte som bare niårig.

Der findes flere billeder af de to sammen som børn, men nu har et argentinsk medie, La Capital Mar Del Plata, ved en tilfældighed fundet et hidtil upubliceret billede af Messi fra 1998, hvor han som 10-årig er på stranden med en flok børn deriblandt sin senere kæreste og kone.

Mediet har også boret i, hvad historien er bag fotoet, som er taget på den berømte Mar Del Plata i Argentina, hvor alle fra Eva Péron over Diego Maradona til Ernesto ‘Che’ Guevara gennem historien er blevet foreviget.

The unpublished photo of Lionel Messi and Antonella Roccuzzo at the age of 10 together with a group of children in Mar del Plata beach Punta Mogotes, Buenos Aires, Argentina. pic.twitter.com/VRU3uBIrw2 — Barcelona Worldwide (@BarcaWorldwide) April 21, 2019

Ifølge mediets research var Lionel Messi den sommer med i en stor fodboldturnering i byen Balarce med sit barndomshold, Newell’s Old Boys, sammen med de andre store klubber i Argentina som eksempelvis Boca Juniors og River Plate.

Her var den klejne Messi flyvende - selvfølgelig - og holdet vandt takket være supertalentet alle sine kampe.

Den dengang 10-årige knægt boede med en ven, Mattias Pecce, hos en anden lokal ven. På en kampfri dag tog drengene sammen med nogle andre holdkammerater og deres familier til den berømte strand.

En af holdkammeraterne var Lucas Scaglia, som er Antonella Roccuzzos fætter.

Den unge pige, som ligesom Messi er fra Rosario, fulgte som barn alle sin fætters kampe, og var den sommer rejst med sin familie til Balarce for at bakke op under den store fodboldturnering.

Og med på stranden var de også - og *klik* så blev de senere kærester foreviget i et hyggeligt og nu fjernt barndomsminde på den argentinske strand.

Da Lionel Messi nogle år senere flyttede til Barcelona med sin familie for at spille for FC Barcelona holdt han kontakten ved lige med sin barndomsveninde.

I 2009 blev de officielt kærerster, og i sommeren 2017 blev de gift ved en en stor ceremoni i fodboldstjernens argentinske fødeby, Rosario. Sammen har de tre drenge.