Norske Martin Ødegaard og svenske Alexander Isak stod for tre af Sociedads mål, da Real Madrid blev slået.

To skandinaver var i fokus, da Real Sociedad torsdag slog Real Madrid i kvartfinalen i den spanske pokalturnering, Copa del Rey.

Norske Martin Ødegaard og svenske Alexander Isak stod således for tre af Sociedads mål i holdets 4-3-sejr på Santiago Bernabeu over giganterne fra den spanske hovedstad.

Sejren betyder, at Sociedad er klar til semifinalen i Copa del Rey.

Martin Ødegaard, der er udlejet til Sociedad fra Real Madrid, åbnede målfesten efter lidt over 20 minutter.

Her sendte han en returbold i mål fra kanten af feltet med et skud, der røg gennem benene på Real-keeper Alphonse Aréola, som lige inden havde pareret et forsøg fra distancen ud i fødderne på Ødegaard.

Først ti minutter inde i anden halvleg blev der igen scoret. Her var Alexander Isak på pletten, da han på akrobatisk vis flugtede 2-0-målet i kassen.

Blot to minutter efter nettede svenskeren igen. Denne gang ved at hamre bolden op i nettaget fra højre side af feltet.

Der gik dog ikke længe, før Real Madrid begyndte at bide fra sig. Cirka tre minutter efter 3-0-målet reducerede Marcelo med en velplaceret afslutning, der sneg sig lige inden for stolpen.

Real Sociedad svarede igen lidt efter ved Mikel Merino, og så virkede kampen så godt som afgjort.

Men hjemmeholdet gav ikke op, og med ti minutter tilbage af den ordinære spilletid reducerede Rodrygo til 2-4. To minutter inde i kampens overtid blev det også 3-4, da Nacho headede et indlæg i mål.

Real Madrid jagtede reduceringen i de døende sekunder, men endte altså med at løbe tør for tid.

