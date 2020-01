Har man haft en fodbold mellem fødderne, har man formentlig også drømt om at lave det mål, der overrasker alle. Som i alle.

Lige præcis dét formåede Real Madrids Toni Kroos onsdag aften at gøre i opgøret mod Valencia i den spanske Super Cup.

Efter et kvarters spil fik hovedstadsklubben således et hjørnespark. Men i stedet for at forsøge at ramme en medspiller, valgte den tyske midtbanespiller til alles overraskelse at sparke direkte på kassen.

Valencias målmand, Jaume Domenech, var da også langt ude af sit mål, og tordnede derfor tilbage mod stregen, da han så, hvad Kroos havde gang i.

Men det var for sent. Og så stod der 1-0 til Real Madrid efter en scoring direkte på hjørnespark. Du kan se det vilde mål i videoen øverst i artiklen.

Zinedine Zidanes tropper fik dermed den perfekte start på opgøret Saudi Arabien, hvor den spanske Super Cup i år finder sted.

Det blev også til både 2-0 og 3-0 ved først Isco og senere Modric, inden Daniel Parejo reducerede til 3-1 kort før tid. Dermed er Real Madrid klar til finalen.

Den anden semifinale spilles i morgen, hvor FC Barcelona skal op imod Atletico Madrid.

Finalen i den spanske Super Cup spilles den den 12. januar.