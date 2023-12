Lørdagens kamp mellem Bayern München og Union Berlin aflyses efter et kraftigt snefald i München.

Fodboldkampen mellem Bayern München og Union Berlin i den tyske Bundesliga er lørdag blevet aflyst som følge af dårligt vejr i München.

Det skriver Union Berlin på klubbens hjemmeside.

- Bundesligakampen mellem Union Berlin og Bayern München er blevet aflyst grundet vejrforholdene i den bayerske hovedstad, skriver klubben.

Massive snemængder ved Allianz Arena. Foto: Imago Sportfotodienst/Ritzau Scanpix Vis mere Massive snemængder ved Allianz Arena. Foto: Imago Sportfotodienst/Ritzau Scanpix

- Grundet sikkerhedsforhold for alle involverede er det blevet besluttet ikke at afvikle kampen.

Det er et kraftigt snefald i området i de seneste dage, som er årsag til aflysningen.

Snefaldet har også påvirket den kollektive transport og særligt lufthavnen, der lørdag har aflyst alle afgange.

Det var en svær opgave, der ventede for Frederik Rønnow og Union Berlin, der ikke har vundet en kamp siden slutningen af august.

Og det bliver altså heller ikke i denne weekend, at hovedstadsklubben får sat en stopper for den dårlige stime.

Kampen skulle være spillet lørdag klokken 15.30.

Det er indtil videre den eneste kamp i den tyske Bundesliga, der er blevet aflyst denne weekend.

ESPN-journalisten Archie Rhind-Tutt har delt et billede på X af sneen i München, hvor han også skriver, at det er umuligt at komme til stadion, fordi den lokale offentlige transport er gået i stå.

Bayern-Union postponed - getting to the stadium impossible with local transport not running, trains in and out of Munich cancelled. Flights suspended till 12.00 too https://t.co/GptGHhUpu1 pic.twitter.com/Q1Je4xhhn9 — Archie Rhind-Tutt (@archiert1) December 2, 2023

Union Berlin har også været til tasterne på det sociale medie lørdag morgen.

Her har klubben delt et billede af holdets bus, der er dækket af sne.

#Infotweet Wintereinbruch in München: Die für heute angesetzte Bundesliga-Partie des 1. FC Union Berlin beim FC Bayern München ist aufgrund der Wetterlage in Bayerns Landeshauptstadt abgesagt worden.



Aufgrund von Sicherheitsrisiken für alle Beteiligten wurde entschieden, das… pic.twitter.com/t608k5fRMp — 1. FC Union Berlin (@fcunion) December 2, 2023

