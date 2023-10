Klokken 16.15 går det løs.

Klodens nok største klubkamp sparkes i gang i Spanien, og det er med en dansker på banen.

Andreas Christensen er en del af Barcelonas startellever, der skal forsøge at besejre ærkerivalerne fra Real Madrid.

Kampen spilles på det olympiske stadion ved Montjuic i Barcelona.

BARÇA XI #ElClásico

Danskeren starter i midterforsvaret med Inigo Martinez, mens Ronald Araujo og Alex Baldé spiller på henholdsvis højre- og venstreback.

Andreas Christensen spillede kun otte minutter i midtugen, da FC Barcelona vandt over Shakhtar Donetsk i Champions League.

På banen finder man også eksempelvis to gange Joao – Felix og Cancelo, mens Ferran Torres, Fermin Lopez, Pedri og Ilkay Gundogan også er en del af startopstillingen, der tæller ter Stegen i målet.

Hos Real Madrid starter stjernerne Vinicius og Jude Bellingham på banen, mens Luka Modric er bænket.

Hovedstadsklubben ligger i skrivende stund nummer to – et point over Barcelona – i La Liga, der føres af overraskelsen Girona.