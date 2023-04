Lyt til artiklen

Det profilerede fodboldpar Pernille Harder og Magdalena Eriksson står over for et stort valg denne sommer.

Kæresteparret og holdkammeraterne i den engelske storklub Chelsea skal nemlig begge beslutte, om de vil på et nyt eventyr, når deres kontrakter til sommer udløber.

Og der er en god grund til, at det netop er en fælles beslutning:

»Vi tror på, at det bedste for os fodboldmæssigt er at holde sammen,« siger Magdalena Eriksson til Aftonbladet og fortsætter:

Pernille Harder fejrer en Chelsea-scoring med holdkammeraten og kæresten Magdalena Eriksson. Foto: PAUL CHILDS Vis mere Pernille Harder fejrer en Chelsea-scoring med holdkammeraten og kæresten Magdalena Eriksson. Foto: PAUL CHILDS

»Det er vores personlige præferencer, og det er sådan, vi ræsonnerer. Så kan folk mene, hvad de vil om det, det er jeg faktisk ligeglad med.«

Rygterne har svirret om, hvad stjerneparrets fremtid nu byder på.

Tilbage i januar lød det fra den engelske journalist Michael McCann, der dækker kvindefodbold for en lang række engelske medier, at et opsigtsvækkende skifte var undervejs.

Her blev parret kædet sammen med de mangedobbelte Champions League-vinder fra Lyon, men siden har der ikke været indikationer på, at det skifte er undervejs.