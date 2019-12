I sommer var Christian Eriksen rygtet til et væld af klubber heraf de to Madrid-mastrodonter Atlético- og Real Madrid.

Førstnævnte holdt i sommer møde med Tottenham vedrørende et salg af Christian Eriksen, der dog ikke blev til noget i den ombæring.

Nu er de ifølge spanske Marca dog blevet enige med en anden stjerne.

Det drejer sig om Paris Saint-Germains uruguayanske angriber Edinson Cavani, som mediet melder er blevet enige med den spanske klub om en kontrakt, der løber toogethalvt år.

Det er ifølge Marca nu kun op til klubberne at få en aftale om pris på plads, før skiftet kan blive en realitet.

Edinson Cavani har i flere sæsoner været PSGs klare førstevalg på 9’er positionen, men efter tilgangen af Mauro Icardi i sommer er den 32-årige angriber faldet i graderne.

Marca skriver, at Atlético Madrid gerne vil hente Cavani allerede i januars transfervindue, og at det kan tænkes, at de skipper Thomas Lemar afsted for at frigøre plads i lønbudgettet.

Edinson Cavani har scoret 196 mål og 40 assist i 290 kampe for Paris Saint-Germain.