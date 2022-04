Mandag meldte superstjernen Cristiano Ronaldo, at han var ramt af en enorm tragedie.

Han og kæresten, Georgina Rodriguez, mistede nemlig deres nyfødte søn. Parret ventede tvillinger, men det var kun den lille datter, der overlevede.

Den hjerteskærende nyhed udmøntede sig dog i en noget så smuk hyldest, da Manchester United spillede mod Liverpool på Anfield tirsdag aften.

Du kan se de rørende scener i toppen af artiklen.

Cristiano Ronaldo var ikke på banen på grund af den voldsomme oplevelse på familiefronten, men alligevel rejste hele stadion sig for at hylde superstjernen.

I det syvende minut – det samme som portugiserens rygnummer – begyndte Anfield at klappe af Manchester United-stjernen, ligesom man begyndte at synge klubbens traditionelle hymne, You'll never walk alone. Her var teksten yderst rammende.

Det rørende minut har skabt en masse reaktioner på sociale medier, hvor rigtig mange sender ros i retning af Anfield – og en masse sympati til Cristiano Ronaldo.

Du kan læse et udpluk af kommentarerne her.