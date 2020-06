Real Madrid er igen nummer et i Spanien. Sejrsmålet søndag blev skabt af en sublim aflevering fra Benzema.

Real Madrid generobrede søndag aften førstepladsen i Primera Division i Spanien.

En smuk scoring skaffede hovedstadsklubben en sejr på 1-0 ude over Espanyol, og dermed rykkede Real Madrid igen forbi Barcelona i toppen.

Der er to point ned til ærkerivalerne fra Catalonien, som lørdag måtte nøjes med 2-2 mod Celta Vigo og er inde i et mindre formdyk.

Real Madrid har omvendt vundet fem kampe på stribe og skal kvaje sig mindst én gang i de resterende seks runder for at gå glip af mesterskabet.

Tre minutter inde i søndagens opgør var det imidlertid ved at gå galt mod Espanyol. Hjemmeholdet fik en stor chance for en drømmestart, men missede i to omgange muligheden for at bringe sig foran.

Trods favoritværdigheden skabte Real Madrid ikke det store mod ligaens bundprop, men anfører Sergio Ramos var lidt tilfældigt ved at bringe holdet på 1-0, da han fik tyret bolden lige i hovedet fra nært hold.

Bolden fløj over mål, og Ramos skulle lige sunde sig.

Som halvlegen skred frem, trak det mere og mere op til en Real Madrid-scoring, og det var nøjagtig, hvad der skete kort inden pausen.

En genial hælaflevering fra Karim Benzema fandt Casemiro, der fra sin position på midtbanen var stormet i feltet. Brasilianeren scorede til 1-0.

Målet blev det eneste for Real Madrid, der vandt uden at spille sig helt ud og nu kan se frem mod næste kamp mod Getafe.

I bunden er der dystre udsigter for Espanyol, der med 12 point op til den rigtige side af nedrykningsstregen har brug for et mindre mirakel for at overleve.

Danske Daniel Wass spillede hele kampen på midtbanen for Valencia, som tabte 0-2 ude til Villarreal. Valencia ligger på ottendepladsen og kæmper for at nærme sig adgangen til de europæiske turneringer.

Villarreal er nummer fem.

