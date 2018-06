Der kan ikke gå mange dage, før den aarhusianske musikstjerne Thomas Helmig slipper den danske VM-sang løs.

Og dermed blev der sat punktum for en rejse, der begyndte, da landsholdsspilleren Viktor Fischer i et omklædningsrum i Dublin i november opfordrede DBU til at hyre Helmig til at skrive sangen, der skal være det danske soundtrack til VM i Rusland.

Spillerne er blevet hørt...#ForDanmark pic.twitter.com/5xvEf2fKGi — Dansk Boldspil-Union (@DBUfodbold) 22. maj 2018

I et interview med Ekstra Bladet - foretaget under indspilningen sammen med landsholdet - fortæller Helmig om et noget overraskende talent hos de danske VM-drenge.

»Det her vi lavede i dag med holdet, hvor de sang med, det var skidesjovt. Problemet var lidt, at de sang lidt bedre, end vi havde troet, så vi ville egentlig gerne have haft, at den der baggrund, de skulle lægge, var sådan lidt mere rodet i det, men de sang jo rent faktisk ret godt.«

53-årige Helmig afslører desuden, at der skulle en del forsøg til, før han ramte den rigtige tekst til sangen 'Hele Danmark op at stå'.

Hele Danmark Op At Stå#ForDanmark pic.twitter.com/PLedlgwtmi — Dansk Boldspil-Union (@DBUfodbold) 22. maj 2018

»Melodien kom egentlig ret hurtigt, og jeg havde en idé til det der med at 'vi står lige bag ved jer'. Det var først, da jeg fik den idé, at jeg knækkede teksten. Jeg havde skrevet en 10-12 forskellige andre bud, og jeg syntes, at det var svært at finde vinklen for mig – det skulle jo gerne være en sang, jeg også var stolt af, og så endte jeg med at finde den der vinkel med, at det faktisk handler om supporternes støtte til landsholdet,« lyder det fra Helmig.

DBU har oplyst, at VM-sangen bliver frigivet i 'starten af juni.'