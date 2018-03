Man kan fint være både konkurrenter og bedste venner på et dansk landshold, hvor de tætte relationer trives på kryds og tværs.

De kæmper om den samme plads som landsholdets eneste centrale frontangriber. Men samtidig har de gennem mange år været tætte venner. Historierne om konkurrenter, der sparker hinanden ned til træning holder langt fra, når det gælder Nicklas Bendtner og Nicolai Jørgensen.

»Vi har altid været rigtig gode venner og altid haft det rigtig sjovt sammen. Vi hygger os, når vi er hjemme med landsholdet og har altid en masse historier, der lige skal fortælles. Det er bare fedt. Og så tror jeg begge to, vi accepterer, at den, der spiller, er den der spiller. Vi kan godt være glade på hinandens vegne,« siger Nicolai Jørgensen.

Baggrunden for venskabet mellem to af Danmarks absolut bedste angribere og to kommende VM-spillere er egentlig simpelt. Men den tætte relation mellem Tårnby- og Ballerup-drengene har også dybde. De to er vokset i hinandens selskab. Både som fodboldspillere og mennesker.

»Det handler om fælles interesser og samme humor. Vi er en seks-syv stykker, som virkelig kan godt sammen. Jeg har også kendt Mike (Jensen, red.), siden vi var ti år gamle, og nu spiller vi sammen igen. Jeg tror, at det der er sjovt, er at du har kendt en person – ligesom vi har kendt hinanden – og så kommer du væk fra hinanden og ser en udvikling. Så du går ikke tilbage i de samme mønstre. Så er der en, der har fået kone eller kæreste eller barn, og så ændrer tingene sig. Så man har bare en anderledes forståelse for hinanden,« forklarer Nicklas Bendtner.

Netop de to venner og konkurrenter står som en personificering af et dansk landshold med meget tætte relationer på kryds og tværs og ikke mindst et landshold med et mere end almindelig godt sammenhold.

»Kemien er superfed og super god. Alle er positive og gode ved hinanden, men på den rigtige måde. Man kan også sige fra og være hårde ved hinanden på banen, for det skal der også være plads til. Men udenfor er det en speciel trup,« fortæller Nicolai Jørgensen, der netop har været igennem en hård periode rent personligt, hvor han har fået stor støtte fra landsholdskammeraterne.

»Alle er der altid til at hjælpe, når man virkelig har brug for det. Og man kan snakke med alle om alting. Det synes jeg er vigtigt at have i en trup, og det er måske også derfor, vi også får resultater i de kampe, hvor vi ikke spiller så godt. På grund af, at kemien er så god og vi ved, vi kan stole på hinanden,« fortsætter angriberen.

Nicklas Bendtner fortæller, at sammenholdet på dette landshold adskiller sig fra, hvad han tidligere har prøvet. Der er naturligvis fraktioner i gruppen, men alle fungerer godt sammen.

»Det er respekt for forskelle, der blandt andet binder os sammen. Men samtidig er der rigtig mange af os, der har fælles interesser. Både på og udenfor banen. I at lykkes, men også socialt. Det smitter af. Selv om vi er en hel gruppe, hvor alle formår at holde sammen og hjælpe og støtte hinanden, har du stadig forskellige folk, som du snakker mere sammen med. Men alle kan sammen. Det er forskellen, tror jeg, for i mange klubber har du dine små grupper, og selv når du går ud på træningsbanen, snakker du ikke rigtig med andre. Så er det din gruppe, du holder dig til. Men her kan du snakke med alle og lave sjov,« forklarer angriberen.

Det er imidlertid et landshold, så ind imellem kan der gå måneder mellem spillerne ses. Senest de var samlet inden denne samling var da VM-billetten kom i hus i november. Derfor har spillerne skabt en gruppe på SMS-app’en WhatsApp, hvor de kommunikerer mellem samlingerne.

»WhatsApp-gruppen er bare en helt normal gruppe, hvor man kan skrive lidt frem og tilbage, hvis der sker noget sjovt. Der er nogle gange, vi morer os over, at en spiller laver en fejl, og så bliver man hakket lidt ned. Men ellers handler det om at holde kontakten, når vi ikke er sammen,« fortæller Nicolai Jørgensen.

En af 23 spillere i en dansk landsholdstrup, der hvis VM til sommer handlede om socialt sammenhold, ville have gode chancer for en samlet sejr.