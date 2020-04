De seneste dage har fransk fodbold holdt vejret, hvor en ung mand kæmper for livet.

Den 23-årige Monpellier-spiller Junior Sambia har fået konstateret corona-virus, og faktisk har det stået så slemt til, at Montpelliers midtbanespiller er blevet lagt i kunstig koma.

Sådan skriver L'Équipe og en række andre medier, men lørdag ser der ud til at være bedring for fodboldspilleren, der nu selv kan trække vejret.

Lad os spole tiden nogle dage tilbage.

Junior Sambias (tv.) tilstand har bekymret franske fodboldaktører den forgangne uge. Foto: PASCAL GUYOT Vis mere Junior Sambias (tv.) tilstand har bekymret franske fodboldaktører den forgangne uge. Foto: PASCAL GUYOT

Tirsdag var dagen, hvor den unge mand blev indlagt. I flere dage havde han døjet med diarré og følt sig syg, men da der ingen bedring var at spore, blev han bragt til intensiv-afdelingen på hospitalet.

For en sikkerheds skyld blev han testet for corona-virus, men resultatet viste sig at være negativt.

Onsdag blev hans tilstand dog kraftigt forværret med vejrtrækningsproblemer, og derfor blev det besluttet at flytte ham til en specialenhed, der tager sig af covid-19-patienter.

Junior Sambias tilstand tillod det bare ikke. På vejen fik han det dårligt, hvilket tvang ambulancen til at vende om.

»De måtte genoplive ham, lægge ham i kunstig koma og intubere ham (ndføre et rør for at hjælpe ham med at trække vejret), og så bragte de ham til det andet hospital torsdag,« siger spillerens agent Frederic Guerra til L'Équipe.

To døgn skulle der gå indtil lørdag, hvor lægerne er begyndt processen med at vække Junior Sambia efter at have fjernet røret, der assisterede hans vejrtrækning. Som tidligere skrevet kan fodboldspilleren nu trække vejret selv.

Der bliver dog fortsat holdt skarpt øje med den unge mand for at undgå yderligere vejtrækningsproblemer.

Sambias tilstand har for alvor antændt debatten om sikkerhed for sportsudøvere i Frankrig i forbindelse med, hvornår sport kan genoptages i landet.