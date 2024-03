I sit spillersæt er han vant til at blive fanget af hundredevis af kameraer, når han træder ind på grønsværen for Liverpool hvert eneste weekend.

Nu toner Virgil van Dijk dog frem på billeder i helt andre og danske klæder i modemagasinet Vogue Scandinavia.

Den hollandske landsholdsspiller poserer nemlig i blandt andet jakker, bukser og solbriller fra det danske tøjbrand Rains i den nyeste udgave af magasinet.

Den massive forsvarsspiller er en af mange store fans af det danske mærke, fortæller han i magasinet og forklarer, at han opdagede mærket, da han ledte efter en særlig beklædningsgenstand.

»Jeg har altid kigget efter en god kasket, som jeg kan have med, når jeg rejser rundt i verden. Jeg har jo tydeligvis ret langt hår, og det gør det svært at finde en god kasket, som perfekt, og jeg følte, at den her var perfekt,« fortæller Liverpool-stjernen til Vogue.

De to stiftere af Rains – Philip Lotko og Daniel Brix – fortæller, at de sendte en uopfordret sms til den 32-årige stopper, hvor de fik ham overtalt til at bruge en af sine sjældne fridage på poserer i de forskellige vandafvisende klæder.

Virgil van Dijk og resten af Liverpool-mandskabet må dog trække i det røde Liverpool-sæt igen lørdag, hvor der venter et opgør mod Thomas Franks danskerkoloni fra Brentford.